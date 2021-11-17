Головне на ранок: підозра «антивакцинатору», збірна в плей-офф ЧС-2022, подорожчання проїзду в Києві

«Антивакцинатора» зі Львова підозрюють у поваленні конституційного ладу та фінансуванні з Росії, збірна України з футболу продовжує боротьбу за путівку до Катару, в Києві з 1 січня планують підвищити ціну проїзду в громадському транспорті. Про ці та інші новини – в огляді Радіо Свобода.

«Антивакцинатора» Остапа Стахіва підозрюють у поваленні конституційного ладу та фінансуванні з Росії

Співробітники СБУ у Львівській області провели обшук у Львові в помешканні Остапа Стахіва, який організовував численні антивакцинаторські акції у різних містах України.

Як передає кореспондент Радіо Свобода у Львові, йому повідомили підозру за статтею про «дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади». Чоловіку загрожує від 5 до 10 років ув’язнення. Також підозрюється ще один фігурант, громадянин Росії.

В офіційному повідомленні СБУ у Львівській області мовиться, що служба заблокувала антиукраїнську мережу, яка під кураторством Росії розробляла плани захоплення влади.

Недавно група депутатів Львівської міськради звернулась із заявою до СБУ щодо притягнення до відповідальності Остапа Стахіва за поширення фейків про вакцинацію. Депутати вважають, що його діяльність може призвести до повалення конституційного ладу в Україні.

17 листопада Галицький районний суд Львова обиратиме запобіжний захід Остапу Стахіву.

Статистика COVID-19: майже 19 тисяч нових випадків за добу та 769 померлих

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що минулої доби, 16 листопада, в Україні зафіксували 18 668 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (кількість нових хворих іде на спад: тиждень тому, 9 листопада, виявили понад 23 тисячі інфікованих). Згідно з повідомленням, з цього числа хворих є 1312 дітей та 403 медпрацівники.

Також за минулу добу госпіталізовано – 4468 осіб, померли 769 людей, одужало – 20 211.

За весь час пандемії в Україні захворіли понад 3,2 мільйона людей, майже 79 тисяч померли.

Будинок для літніх людей у Дніпрі, де загинули люди, був нелегальним – влада

Будинок для літніх людей у Дніпрі, де, за попередніми даними, через пожежу, загинули п’ятеро жінок, діяв нелегально, повідомила начальниця управління соцзахисту департаменту соціальної політики міської ради Дніпра Ірина Максименко.

За її даними, заклад не внесений до реєстру установ, які надають соціальні послуги, тому міській владі нічого не було відомо про нього. Максименко зазначила, що у будинку було восьмеро людей з Дніпра. Зараз соцпрацівники телефонують родичам, пропонуючи або забрати літніх людей додому, або знайти інший заклад.

16 листопада у Дніпрі в приватному будинку для осіб літнього віку загинули п’ятеро жінок віком від 75 до 89 років. Попередня причина – чадний газ, який виділився під час загоряння електропроводки.

Адміністраторку закладу затримали, справу відкрили за статтею про порушення протипожежної безпеки.

20 грн за поїздку: із 1 січня у Києві планують підвищити ціну проїзду в громадському транспорті

Нові тарифи на проїзд у громадському транспорті Києва планують запровадити з 1 січня 2022 року, повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. Це відбудеться після розпочатих 16 листопада громадських обговорень у форматі електронних консультацій, які триватимуть 15 днів, сказав він.

Так, за даними Поворозника, одна поїздка у комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 гривень у разі придбання разового квитка. У разі оплати проїзду з використанням багатофункціональної електронної картки «Муніципальна картка «Картка киянина» вартість поїздки становитиме 12 гривень.

«Для пасажирів, які купують поїздки, поповнюючи електронний квиток, вартість поїздки у комунальному транспорті становитиме від 15 до 20 грн: 15 грн при купівлі 50 поїздок, 20 грн – при купівлі 1-9 поїздок. Залишається також можливість придбання місячних проїзних квитків зі знижками. Одна поїздка за проїзним квитком коштуватиме від 14,20 грн залежно від типу проїзного. Також залишаються в обігу проїзні квитки, що використовуються з моменту активації: на 24 години, 48 та 72 години», – пояснили у КМДА, запевнивши, що пільги для всіх соціально-вразливих категорій населення будуть збережені.

Микола Поворозник додав: «Наразі кияни мають можливість придбати наперед поїздки за ціною 6,50 грн і деякий час користуватися комунальним транспортом за старими цінами».

Поліція Польщі повідомила, що 7 правоохоронців постраждали під час штурму мігрантами кордону

Семеро польських поліцейських постраждали 16 листопада під час штурму мігрантами білорусько-польського кордону у пункті пропуску «Брузги», повідомила польська поліція.

Згідно з повідомленням, біля КПП «Брузги – Кузьниця» відбулися спроби мігрантів прорватися до Польщі через колючий дріт. Вони кидали каміння та пляшки у польських силовиків. У відповідь ті застосували сльозогінний газ, а потім водомети.

Повідомляється, що двох постраждалих поліцейських – чоловіка та жінку – госпіталізували з травмами голови, у ще п’ятьох – поранення рук та ніг. Усі травми були завдані предметами, які невідомі кидали у ланцюг польських силовиків, повідомила поліція.

Білоруська сторона також раніше повідомляла про те, що внаслідок застосування Польщею водометів та сльозогінного газу постраждали деякі мігранти та журналісти. За даними МОЗ Білорусі, п’ятеро людей звернулися за медичною допомогою.

Напередодні до КПП «Брузги – Кузьниця» прийшли, за даними польської сторони, 3,5 тисячі мігрантів, які оточили пост та вимагали пропустити їх на територію ЄС. Здебільшого там зібралися курди, громадяни Іраку, які перебувають на кордоні вже тиждень.

Футбол: Україна продовжує боротьбу за путівку до Катару. Список можливих суперників

Збірна України з футболу здобула перемогу у виїзному матчі з командою Боснії та Герцеговини і здобула право продовжити боротьбу за путівку на чемпіонат світу, який наступного року прийматиме Катар.

Два голи команда Олександра Петракова забила по перерві – на 58-й хвилині після флангового прострілу Циганкова Ярмоленко в боротьбі продовжив політ мʼяча, і Зінченко розстрілював уже порожні ворота, а на 79-й хвилині зіграли заміни досвідченого наставника – Шапаренко вивів на побачення з голкіпером господарів Довбика, і той установив остаточний рахунок 2:0.

У паралельному матчі фіни не спромоглися на диво, поступившись чемпіонам світу французам 0:2.

Таким чином, Франція завершила відбір на першому місці в групі D з 18 очками, Україна має 12 балів, Фінляндія – 11, Боснія та Герцеговина – 7, Казахстан – 3.

26 листопада відбудеться жеребкування вирішальних матчів кваліфікації. У півфінальному поєдинку 24 березня 2022 року «синьо-жовтим» треба переграти одну з пʼяти команд: Португалії, Шотландії, Італії, Швеції чи Уельсу (також сіяною є Росія, але з цією командою українці точно не зіграють). Несіяними разом зі збірною України є команди Польщі, Північної Македонії, Туреччини, Австрії та Чехії. Якщо вдасться здобути перемогу, фінальний поєдинок має відбутися 29 березня.