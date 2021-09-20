Боротьба за владу всередині «Талібану» перешкоджає міжнародним зусиллям щодо Афганістану – Ґутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш заявив, що «боротьба за владу» між різними групами в межах руху «Талібан» ускладнила ситуацію в Афганістані.

Ґутерріш публічно закликав прихильників жорсткої лінії, які зараз керують Афганістаном, поважати права та уникати створення «безпечних притулків» для терористів. Організація Об'єднаних Націй має «обмежені можливості та обмежені важелі впливу», визнав генеральний секретар, але вона відіграє ключову роль у спробах надати гуманітарну допомогу постраждалій від війни країні.

Жоден іноземний уряд наразі не визнав владу талібів. З Афганістану продовжують надходити повідомлення про порушення прав людини з боку талібів.