Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Боротьба за владу всередині «Талібану» перешкоджає міжнародним зусиллям щодо Афганістану – Ґутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш заявив, що «боротьба за владу» між різними групами в межах руху «Талібан» ускладнила ситуацію в Афганістані.

Ґутерріш публічно закликав прихильників жорсткої лінії, які зараз керують Афганістаном, поважати права та уникати створення «безпечних притулків» для терористів. Організація Об'єднаних Націй має «обмежені можливості та обмежені важелі впливу», визнав генеральний секретар, але вона відіграє ключову роль у спробах надати гуманітарну допомогу постраждалій від війни країні.

Жоден іноземний уряд наразі не визнав владу талібів. З Афганістану продовжують надходити повідомлення про порушення прав людини з боку талібів.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG