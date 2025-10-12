Армія Пакистану повідомила про загиблих і постраждалих під час нічних сутичок із «Талібаном»

Армія Пакистану в офіційній заяві повідомила, що в нічних сутичках з силами «Талібану» вздовж пакистано‑афганського кордону загинули 23 пакистанські військовослужбовці, ще 29 поранені; також, за оцінкою військових, понад 200 бойовиків, ймовірно, були «нейтралізовані».

Військове відомство ISPR описало подію як «непровокований напад» «Талібану», та пообіцяло продовжувати операції проти терористичних осередків на афганській території.

У талібських (кабульських) повідомленнях – протилежна інформація: представники влади у Кабулі заявили про операцію, під час якої, за їхніми словами, було вбито 58 пакистанських солдатів, захоплено низку пакистанських позицій та, нібито, відбито до 25 пакистанських постів.

Обидві сторони оприлюднили суперечливі цифри, й незалежна верифікація наразі ускладнена через інтенсивність обміну ударами та закриття прикордонних пунктів.

Напруження між сусідніми країнами також зросло після того, як міністр закордонних справ Афганістану цього тижня відвідав Індію. На переговорах сторони домовилися поглибити відносини, що викликало занепокоєння в Пакистані.



