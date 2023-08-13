Суд продовжив строк дії обов’язків для митрополита УПЦ (МП) Павла

Солом’янський суд столиці продовжив щонайменше на два місяці строк дії обов’язків для митрополита Української православної церкви (Московського патріархату) Павла (Петра Лебідя), повідомила речниця Київської обласної прокуратури Олена Ковальова в коментарі «РБК-Україна».

За її словами, суд продовжив зобов’язання для митрополита Павла носити електронний браслет, не залишати село Вороньків у Київській області без дозволу слідчого, за першою вимогою прибути до слідчого, прокурора чи в суд, а також не спілкуватися з потерпілими чи свідками.

7 серпня митрополита Павла звільнили з-під варти після внесення застави в в розмірі 33,3 мільйона гривень.

14 липня суд змінив запобіжний захід митрополиту Української православної церкви (Московського патріархату) Павлу (Петру Лебідю) із цілодобового домашнього арешту на утримання під вартою до 14 серпня, з можливістю внесення застави в розмірі понад 33 мільйона гривень.

Перед тим Павлові оголосили про ще одну підозру: «у порушенні рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань та виправдовуванні й запереченні збройної агресії РФ, вчиненими службовою особою повторно».

Суд 1 квітня призначив ексочільнику Києво-Печерської лаври митрополиту УПЦ (МП) Павлу запобіжний захід – домашній арешт на 60 діб, на Київщині, з використанням електронного браслета.

Того дня в СБУ повідомили, що митрополитові оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань,

виправдовування, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників.

У нього вдома провели обшуки.

У грудні минулого року СБУ опублікувала перелік з 10 осіб, які потрапили у «церковний список» санкцій РНБО. Серед них, зокрема, клірик УПЦ (МП), ексдепутат Вадим Новинський та тодішній намісник Києво-Печерської лаври Павло (Лебідь).