Прокуратура: за добу через обстріли загинули двоє людей у Херсоні, одна – в Білозерці

Російські війська протягом дня обстрілювали населені пункти Херсонщини, повідомляє обласна прокуратура 23 жовтня.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини.

За даними слідства, протягом дня російська армія застосовувала для обстрілів Херсонщини артилерію, у тому числі реактивну, і різного типу дрони. На 17:30 відомо про трьох загиблих жителів області та чотирьох поранених.

«Так, від наслідків артилерійських обстрілів у Херсоні загинули чоловік та жінка, ще одна жінка – у Білозерці. Також в обласному центрі дістали травм четверо цивільних: двоє через російські атаки за допомогою дронів, та двоє – від ворожої артилерії», – йдеться в повідомленні.

Атаки також пошкодили приватні та багатоквартирні будинки, навчальний заклад і транспорт.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



