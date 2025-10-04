Зеленський підписав три нових пакети санкцій проти РФ

Президент України Володимир Зеленський 4 жовтня підписав три нових пакети санкцій проти РФ, йдеться у його вечірньому зверненні.

За словами Зеленського, нові санкції стосуються різних напрямків:

перший указ – це продовження санкцій, у яких спливав термін. Обмеження стосуються російських підприємців та їхніх зв’язків із «путінською системою».

під другий указ потрапила російська військова промисловість, а саме – виробники безпілотників і комплектуючих.

третій указ – це українські санкції проти осіб та компаній, що пов’язані з російським нафтовим сектором.

«Ми продовжуємо нашу комплексну політику тиску на Росію. Ми будемо це й надалі координувати з нашими партнерами. Вже зараз багато українських напрацювань ідуть в основу санкцій наших партнерів. Розраховуємо на синхронізацію наших санкцій з партнерами», – наголосив Зеленський.

Згодом на сайті глави держави оприлюднили уточнену інформацію про те, кого саме стосуються нові обмеження, а саме:

спрямований на продовження дії санкцій, які були запроваджені 2023 року на два роки – до списку увійшли компанії, пов'язані з підсанкційними російськими олігархами Петром Авеном, Михайлом Фрідманом та Андрієм Косоговим. У другому указі – санкції проти 33 фізичних і 27 юридичних осіб, що спрямовані на послаблення військово-промислового потенціалу Росії та унеможливлення доступу до критичних технологій.

Серед компаній у другому пакеті, зокрема:

«Хардберрі Русфактор» , що виготовляє безпілотники й системи протидії БпЛА та розробляє нейромережеві системи розпізнавання техніки для автоматичного цілевказання;

, що виготовляє безпілотники й системи протидії БпЛА та розробляє нейромережеві системи розпізнавання техніки для автоматичного цілевказання; завод «Юпітер» , який виробляє оптичні та оптико-електронні прилади, приціли та мікрооптику для стрілецької зброї;

, який виробляє оптичні та оптико-електронні прилади, приціли та мікрооптику для стрілецької зброї; оптико-механічне конструкторське бюро «Валдай» , що випускає оптику, прилади нічного бачення та FPV-дрони з тепловізійними системами;

, що випускає оптику, прилади нічного бачення та FPV-дрони з тепловізійними системами; китайська Шеньчжень Вейляо Інтернешнл Трейд Ко., пов’язана з постачанням компонентів для виробництва БпЛА на потреби підсанкційного заводу «Алабуга», який займається виготовленням ударних дронів типу Shahed («Герань»).

Третій указ президента запроваджує санкції проти 4 фізичних і 3 юридичних осіб, що пов’язані з нафтовим сектором РФ та фінансують продовження війни.

Раніше, 20 вересня, Україна запровадила три нових пакети санкцій проти пропагандистів РФ, а також проти осіб, які ведуть бізнес на окупованих територіях.

У червні Єврокомісія запропонувала поступовий план відмови від російських нафти та газу, в тому числі скрапленого, до кінця 2027 року.

Як писало агентство Reuters, посилаючись на внутрішній документ ЄС, уряди країн Європейського Союзу хочуть, щоб Брюссель тримав у таємниці те, як вони планують поступово відмовитися від використання російських енергоресурсів до кінця 2027 року.



