США планують надіслати військовий корабель у Чорне море – CNN

Сполучені Штати планують надіслати військовий корабель у Чорне море на тлі зростання напруженості між Україною та Росією, повідомила 5 грудня телекомпанія CNN.

За даними CNN, американські військові високопосадовці звернулися до Держдепартаменту з проханням повідомити Туреччині про плани проходження корабля ВМФ США через протоки Босфор і Дарданелли, які з’єднують Середземне море з Чорним морем.

Чинний міжнародний договір вимагає, щоб всі країни, які не мають виходу до Чорного моря, зобов’язані за 15 днів повідомити Туреччині про наміри військових кораблів пройти через протоки.

США надсилали до Чорного моря флагман свого Шостого флоту, корабель Mount Whitney, у 2008 році – на знак підтримки Грузії в її протистоянні з Росією.

Американські літаки-розвідники та безпілотні апарати регулярно пролітають уздовж чорноморського узбережжя Росії, а також здійснюють моніторинг ситуації в окупованому Росією Криму.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх і екіпажі. Підконтрольні Кремлю суди у Криму арештували 24 моряків на два місяці. Зараз вони перебувають у СІЗО в Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими, як то визначає міжнародне право.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.

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