Український Генштаб: армія Росії за добу втратила 950 військових і засіб ППО

Російська армія втратила близько 950 людей особового складу протягом попередньої доби, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України 6 березня.

За його оцінками, загальні втрати РФ за час повномасштабної війни сягнули близько 1 271 350 військових.

Також, додає Генштаб, армія РФ втратила:

11 734 танків (+7 за добу)

24 148 бойових броньованих машин (+6)

37 960 артилерійських систем (+45)

1 669 реактивних систем залпового вогню (+2)

1 320 засобів протиповітряної оборони (+1)

435 літаків

349 гелікоптерів (+1)

159 990 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+1 609)

4 384 крилатих ракети

30 кораблів і катерів

2 підводних човни

81 642 автомобілі й автоцистерни (+208)

4 080 одиниць спеціальної техніки (+1)

Напередодні Військово-морські сили Збройних сил України заявили про знищення російського вертольота Ка-27.

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Тим часом, журналісти російського видання «Медіазона», російської служби ВВС і команда волонтерів на 6 лютого цього року встановили за відкритими джерелами імена понад 173 тисяч російських військових, які загинули у війні від лютого 2022 року.

Читайте також: Звільнення територій на півдні. Речник 110-ї бригади: «можна більше навіть замальовувати»

Як зазначають журналісти, список не є повним, оскільки інформація про загибель не всіх військовослужбовців стає публічно доступною.

Оцінки загальних втрат Росії (поранених і вбитих) із боку міжнародних організацій і розвідок є значно вищими. У грудні 2025 року високопосадовець НАТО на умовах анонімності повідомив російській службі ВВС, що, за даними альянсу, загальна кількість убитих і поранених у російській армії може наближатися до 1,15 мільйона осіб. Він зазначив, що в листопаді середньодобові втрати Росії сягали приблизно 1100 осіб.

Читайте також: На півночі Покровська і Мирнограда залишаються українські військові – ДШВ

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни, тепер приблизно раз на рік цю інформацію оприлюднює президент України Володимир Зеленський. На початку лютого 2026 року в інтервʼю France 2 він заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими 55 тисяч українських солдатів. Президент, що також є «велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти».

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 13 січня цього року заявив, що в 2025 році вдалося зменшити кількість втрат особового складу ЗСУ на 13%. Деталей щодо українських втрат він не навів.



