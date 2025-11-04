«Укренерго»: споживання електроенергії зростає, період обмежень подовжили

Внаслідок «складної ситуації» в енергосистемі період застосування заходів обмеження, які діяли в окремих регіонах, сьогодні збільшили, повідомляє оператор «Укренерго» 4 листопада.

Графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 1,5 черги діятимуть із 8:00 до 22:00. Обмеження потужності для промислових споживачів триває в ці ж години.

«Причина застосування обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему», – зазначає компанія.

«Укренерго» фіксує, що споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. На 7:30 4 листопада воно було на 2,5% вищим, ніж у цей же час напередодні. Причина – хмарна погода з дощем у більшості регіонів України, яка знижує ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та спричиняє збільшення енергоспоживання із загальної мережі.





Оператор просить обмежити користування потужними електроприладами, зокрема, не вмикати кілька таких приладів одночасно вранці до 11:00 та у вечірні пікові години – з 15:00 до 22:00.

Напередодні «Укренерго» анонсувало дію графіків погодинних відключень з 8 по 11 годину та з 15-ї по 22:00 обсягом від 0,5 до 1,5 черги.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

У серпні Міненерго повідомляло, що від березня 2025 року російські сили здійснили понад 2900 атак на енергетичну інфраструктуру України.











