Умєров повідомив про кадрові зміни в керівництві РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров повідомив увечері 14 жовтня, що указом президента України внесені кадрові зміни в структурі РНБО.

«З посади першого заступника секретаря РНБО України звільнено генерал-полковника Руслана Хомчака. Першим заступником секретаря РНБО призначено генерал-майора Євгенія Острянського, який до цього працював заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України», – йдеться в повідомленні.

За словами Умєрова, Євгеній Острянський – офіцер із понад тридцятирічним досвідом військової служби, фахівець у стратегічному плануванні та оборонному управлінні.

«В Раді національної безпеки та оборони України пан Острянський займатиметься військовим блоком питань: координацією всіх питань із сектором Сил безпеки і оборони для посилення нашого війська, а також координацією та підготовкою засідань Ставки Верховного головнокомандувача», – відзначив Умєров, також подякувавши Хомчаку «за роки служби, професіоналізм і внесок у зміцнення системи національної безпеки».

Рустем Умєров, який до призначення в РНБО обіймав посаду міністра оборони, продовжує брати участь у забезпеченні обороноздатності країни. На початку жовтня делегація РНБО разом із представниками Міністерства оборони відвідала Сполучені Штати для обговорення угоди щодо безпілотників.

Секретарем РНБО Умєров став 18 липня, а на посаді міністра оборони його замінив колишній прем’єр-міністр Денис Шмигаль.



