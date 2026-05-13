В «УЗ» заявили про 23 удари РФ по своїх об’єктах, загинули двоє залізничників

Об’єкти української залізниці стали однією з ключових цілей масованої російської атаки 13 травня, загинули двоє залізничників, які в час удару не були при виконанні обов’язків, повідомили в «Укрзалізниці».

«23 удари прийшлись саме на залізничні об’єкти на заході, півночі й у центральній частині України. Під ударами була енергетична інфраструктура, мости, пасажирські, вагонні та локомотивні депо у Закарпатській, Львівській, Житомирській, Рівненській, Волинській, Харківській і Дніпропетровській областях. Також зафіксовано влучання в рухомий склад – ще вночі було пошкоджено три локомотиви», – йдеться в повідомленні.

За даними «УЗ», під час атаки жоден пасажир не постраждав, а потяги продовжують рух на всіх ділянках.

«На робочих місцях, попри такі прицільні удари, також без загиблих. Маємо травмовану співробітницю, яка отримала травму, коли поспішала до укриття. Але, на превеликий жаль, не без втрат в нашій Залізній Родині. Підступні удари ворога по залізничному містечку Здолбунів забрали життя двох наших колег. Вони не були на робочих місцях в цей час, але ж ворог б’є без розбору, а також одного нашого колегу травмованого там же», – повідомили у компанії.

В «Укрзалізниці» попередили про можливі тимчасові затримки поїздів, оперативні зміни графіка руху і коригування маршрутів «у разі безпосередньої небезпеки».

Повітряні сили ЗСУ на 18:30 13 травня повідомили, що російські військові від ранку атакували Україну 753 ударними безпілотниками, а з урахуванням нічної атаки загалом запустили 892 БпЛА. Основний напрямок удару – західні області, кажуть у ЗСУ.

«Особливість атаки: противник вкотре використав територію Білорусі й Молдови для прольоту ударних БпЛА в бік України. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 18:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 710 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас», дронів-імітаторів типу «Пародія» майже у всіх регіонах країни», – йдеться в повідомленні.

За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання 27 дронів, а також падіння уламків на 26 локаціях.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що внаслідок влучань загинули шість людей.

Головне управління розвідки сьогодні інформувало, що Росія розпочала комбінований тривалий повітряний удар по критичних обʼєктах в Україні. У розвідці припускають, що надалі Росія планує застосувати значну кількість крилатих ракет повітряного й морського базування, а також балістики.

Про загиблих, постраждалих і руйнування через атаку РФ 13 травня місцева влада повідомила в Одеській, Хмельницькій, Рівненській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Волинській, Черкаській, Сумській областях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники. А саме:



оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;

публічні заклики до знищення українців;

цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних умов для життя;

переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;

винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;

запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;

депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;

вилучення та знищення із бібліотек українських книг, пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.



Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.



Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.



Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.



Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій..

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.