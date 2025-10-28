Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Генштаб ЗСУ: за добу війни РФ втратила понад 1000 солдатів та шість танків

Загалом від лютого 2022 року Москва втратила 11 299 танків. Фото архівне
Загалом від лютого 2022 року Москва втратила 11 299 танків. Фото архівне

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 1 138 750 своїх військових, зокрема, 1060 – за останню добу, такі дані навів український Генштаб 28 жовтня.

У штабі також інформують про російські втрати в техніці:

  • 11 299 танків (+6 за добу)
  • 23 508 бойових броньованих машин (+28)
  • 34 044 артилерійських систем (+8)
  • 1 529 реактивних систем залпового вогню (+2)
  • 1 230 засобів протиповітряної оборони
  • 428 літаків
  • 346 гелікоптерів
  • 75054 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+108)
  • 3 880 крилатих ракет
  • 28 кораблів і катерів
  • 1 підводний човен
  • 65 786 автомобілів і автоцистерн (+131)
  • 3 984 одиниця спеціальної техніки (+3)

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

Читайте також: Генштаб: із серпня ЗСУ звільнили дев’ять населених пунктів у районі Очеретиного

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG