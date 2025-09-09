Вибори в Норвегії: прем’єр Стере зберігає посаду

У Норвегії на парламентських виборах, які почалися 7 вересня, перемогу здобуває правляча Робоча партія та її союзники з лівоцентристської коаліції. Це випливає із попередніх даних підрахунку голосів.

За прогнозами провідних медіа, лівоцентристам вдасться отримати більшість у парламенті – ймовірно, вони отримають 87 із 170 місць. Це означатиме, що Йонас Гар Стере збереже крісло прем’єра, який посів вперше у 2021 році. Робоча Партія при цьому не матиме абсолютної більшості, і їй доведеться покладатися на підтримку коаліційних партнерів.





Позиції правих посилилися, хоча вони, ймовірно, залишаться в опозиції. Найбільшою опозиційною силою стануть праві популісти з Партії прогресу, які виступають за посилення міграційних правил. Вони випереджають консерваторів колишньої прем’єрки Ерни Солберг.

Як свідчать опитування, війни в Україні та смузі Гази, а також питання податків і майбутнього суверенного норвезького нафтового фонду були серед основних тем, що хвилювали виборців.

Агентство Reuters зазначає, що лівоцентристам могло допомогти те, що колишній генеральний секретар НАТО й популярний у країні політик Єнс Столтенберґ нещодавно став членом кабінету Стере. Норвегія послідовно підтримує Україну.



