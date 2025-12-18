Зеленський прибув до Брюсселя, де сьогодні проходить саміт ЄС

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 18 грудня, прибув до Брюсселя.

Про це журналістам повідомили в Офісі президента.

За повідомленням, о 12:00 (за Києвом) у президента буде виступ на Європейській Раді. Також Зеленський проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами.

18 грудня лідери держав ЄС на засіданні Європейської ради, як очікується, мають схвалити рішення щодо репараційної позики для України.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що лідери ЄC не завершать саміт доти, доки не буде узгоджене рішення щодо фінансування України на 2026–2027 роки. За її словами, має бути погоджена одна з двох опцій – репараційний кредит на основі російських заморожених активів або спільні запозичення на основі бюджету ЄС.

Читайте також: У чернетці висновків саміту ЄС з’явився пункт про репараційну позику для України

Раніше дипломати у Брюсселі заявляли Радіо Свобода, що домовленість щодо репараційної позики не гарантована, однак наголошували: Україну без фінансової підтримки Європейський Союз залишати не має наміру.

Репараційний кредит розглядається як механізм фінансової підтримки для України обсягом до 90 мільярдів євро на найближчі два роки за рахунок доходів і грошових залишків заморожених російських активів, загальний обсяг яких у Європі оцінюється приблизно у 210 мільярдів євро.