У Нову Каховку «зеленим коридором» вивезли більше ніж пів тисячі людей – мер

Евакуація «зеленим коридором» жителів селищ Козацьке і Веселе поблизу Каховської ГЕС до Нової Каховки завершилася, повідомив кореспонденту проєкту «Новини Приазов’я» (Радіо Свобода) Новокаховський міський голова Володимир Коваленко.

За його словами, з селищ вивезли більше ніж пів тисячі людей, а у Козацьке та Веселе відвезли воду, хліб і й інші харчі.

Близько двохсот людей поселилися у гуртожитках, інші – у родичів. Десятьох поклали у лікарню. Людей нагодували гарячими стравами, повідомив мер.

«На ці два населені пункти – загальна кількість десь біля шести тисяч населення. Багато виїхали заздалегідь. Реально ми вивезли десь четверту чи п'яту частину», – повідомив Коваленко.

Він повідомив, що мінімум третина із цієї кількості – діти.

У Херсонській області, куди 24 лютого вторглася російська армія, жителі сіл Козацьке та Веселе просили про порятунок. Люди заявляли, що опинилися в «котлі» – «затиснуті між російськими військами, що утримують Каховську ГЕС, та українською обороною» – без світла, води і їжі.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії неодноразово заперечували дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляли, що не обстрілюють українські міста. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Але 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені. При цьому він не уточнив їх числа.

27 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив, що йому потелефонував Олександр Лукашенко і запропонував, щоб українська і російська делегації зустрілися на українсько-білоруському кордоні і провели переговори – «без жодних умов».

Зеленський висловив сумнів у тому, що в зустрічі буде результат. Раніше він також відкинув Мінськ як можливе місце для проведення переговорів із російською стороною, нагадавши, що з Білорусі відбувався наступ російських військ на Україну.

Українська делегація у понеділок прибула в район українсько-білоруського кордону для участі в переговорах з представниками Російської Федерації. «Ключове питання перемовин – негайне припинення вогню та відведення військ із території України», – вказали в ОПУ.