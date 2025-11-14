Жителька Дергачівської громади загинула через розрив FPV-дрона – місцева влада

Жителька прикордонного села Гоптівка загинула через детонацію FPV-дрона, заявив голова Дергачівської міської військової адміністрації Вʼячеслав Задоренко 14 листопада.

За його словами, це сталося вранці сьогодні. 80-річна жінка взяла «російський дрон, який вибухнув у неї в руках».

«Громадянка отримала несумісні з життям травми і померла на місці», – заявив Задоренко.

Читайте також: На Харківщині двоє підлітків тяжко травмовані через детонацію вибухонебезпечного предмета – ДСНС

Він повторив заклик не торкатися підозрілих предметів і звертатися до екстреної служби, рятувальників та поліції.

На початку квітня Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що з лютого 2022 року через вибухонебезпечні предмети в Україні загинули 336 людей, з них 18 дітей. Поранень зазнали 825 людей, з них 92 дитини. За даними рятувальників, близько 139 тисяч квадратних кілометрів (23% від загальної площі України) є потенційно небезпечними.



