Українська прокуратура Криму розслідує затримання літнього активіста Караметова у Сімферополі

Українська прокуратура Криму почала провадження щодо затримання 8 серпня у Сімферополі 76-річного активіста Сервера Караметова, який проводив одиночний пікет на підтримку Ахтема Чийгоза із плакатом «Наші діти – не терористи». Про це повідомляється на сайті відомства.

За інформацією прокуратури АРК, інцидент кваліфікується за двома статтями Кримінального кодексу України – незаконне позбавлення волі та перешкоджання проведенню мирного зібрання.

Повідомляється, що звернення до прокуратури щодо незаконного позбавлення волі активіста надіслав депутат Верховної Ради Рефат Чубаров.

Сервер Караметов проводив одиночний пікет під будівлею підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму, де слухалася справа заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року.

Щодо Караметова склали два адміністративних протоколи. Один – за «порушення порядку проведення одиночних пікетів», другий – за «опір співробітникам поліції».

Підконтрольний Кремлю Залізничний суд Сімферополя 9 серпня присудив активіста Серверу Караметову 10 діб адміністративного арешту за «опір співробітникам поліції».

Сервера Караметова затримують в анексованому Криму вже не вперше. У День пам’яті жертв геноциду кримських татар 18 травня його затримали російські силовики після того, як він прийшов на площу у Сімферополі з кримськотатарським прапором і портретами своїх батьків, які стали жертвами депортації 1944 року. За три години його відпустили після складання адміністративного протоколу.