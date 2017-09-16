Результатом миротворчої операції на Донбасі мають бути вибори – Клімкін

Україна буде наполягати на кількох ключових елементах можливої миротворчої операції у зоні конфлікту на Донбасі, розповів журналістам під час форуму «Ялтинської європейської стратегії» (YES) міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Зокрема, за його словами, мандат місії повинен охоплювати всю непідконтрольну Україні територію Донецької та Луганської областей та неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону.

«Мандат такої миротворчої місії має включати повний цикл виведення і російських регулярних військ, і найманців, і всього цього металобрухту, який Росія затягнула на територію окупованого Донбасу, і звичайно перші кроки із нормалізації ситуації і повернення нормального життя. Це включає, наприклад, роззброєння. Оскільки хто буде відповідати за роззброєння? Ну, звичайно, це не буде просто місія ОБСЄ. Зараз ідуть консультації, яким чином мають взаємодіяти елементи ОБСЄ, я, до речі, це обговорював із генсеком ОБСЄ дуже детально, ще раз будемо Нью-Йорку», – сказав Клімкін.

Усе це, на думку міністра, має закласти підвалини для початку ефективного перехідного періоду, який дозволить провести вибори на цих територіях.

«І звичайно, ніхто не буде погоджуватись на всі російські маніпуляції, щоб Росія хоча б частково контролювала підготовку до цих виборів і проведення виборів», – наголосив Клімкін.

Президент України Петро Порошенко та низка інших високопосадовців наступного тижня перебуватиме в Нью-Йорку у США для участі в сесії Генеральної асамблеї ООН. У її перебігу, як повідомляв президент напередодні, він, серед іншого, порушить питання про введення миротворців ООН на окуповану частину Донбасу, а також ініціюватиме створення «міжнародної групи друзів» для координації спільних кроків і дій щодо деокупації Криму.

5 вересня президент Росії Володимир Путін заявив, що миротворці ООН на Донбасі можуть бути корисними для вирішення збройного конфлікту, але вони мають бути присутні лише на лінії розмежування сторін. У МЗС України після цієї заяви наголосили, що розгортання миротворчої операції ООН може сприяти відновленню миру та безпеки на Донбасі. При цьому у МЗС вважають, що Росія спотворює ідею розгортання місії.

12 вересня російські агентства повідомили, що в російському проекті резолюції Ради безпеки ООН про створення миротворчої місії для українського Донбасу йдеться, зокрема, про те, що ця озброєна стрілецькою зброєю місія ООН буде вповноважена «виключно забезпечувати безпеку груп спостерігачів місії ОБСЄ», які здійснюють «цілодобовий моніторинг у зонах розведення сил і засобів сторін», а Рекомендації щодо місії, які мав би підготувати генеральний секретар ООН для розгляду на Раді безпеки ООН, мають бути узгоджені «з урядом України і з представниками окремих районів Донецької і Луганської областей України».

Такі позиції значно відрізняються від позицій України, а також Німеччини і Франції. Вони, зокрема, наголошують, що така місія має бути присутня на всій окупованій території, включно з нині непідконтрольною Києву лінією українсько-російського кордону, і узгоджувати її з сепаратистами неприпустимо.