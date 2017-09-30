У Киргизстані близько тисячі людей мітингували за чесні вибори

Близько тисячі людей зібралися у столиці Киргизстану Бішкеку на мітингу, організованому активістами, які протестували проти зловживань під час виборчої кампанії, включаючи хабарництво та використання адмінресурсу.

Спочатку близько півтисячі протестувальників зібралися на центральній площі Бішкека, щоб взяти участь у мітингу «За чесні вибори», перш ніж до них приєдналися ще кілька сотень – і всі разом пройшли маршем шлях до Ботанічного саду міста.

Двоє членів Центральної виборчої комісії також взяли участь у мітингу, інформуючи людей про те, що їхній голос на майбутніх виборах є конфіденційним. Оскільки раніше, як повідомляється, стало відомо про тиск на держслужбовців і студентів, аби ті голосували за певного кандидата.

Киргизстан наразі перебуває посередині виборчої кампанії напередодні президентського голосування 15 жовтня. Наразі відомо про 12 кандидатів, але Соорнбай Єенбеков, кандидат від правлячої соціал-демократичної партії, який відмовився від посади прем'єр-міністра в серпні для участі у президентських виборах, та Омурбек Бабанов, бізнесмен, який також є колишнім прем'єр-міністром, розглядаються як основні претенденти на пост глави держави.

Чинному президенту Алмазбеку Атамбаєву, який перебуває на посаді з грудня 2011 року, конституційно заборонено виконувати обов'язки на другий термін.

Два попередніх президента були вигнані з посади після протестів у 2005 та 2010 роках.