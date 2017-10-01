Міноборони Росії підтвердило загибель від поранень у Сирії ще одного чільного офіцера

Міністерство оборони Росії підтвердило смерть від зазнаних у Сирії поранень іще одного чільного російського військового, полковника Валерія Федяніна, про яку в інтернеті і в соцмережах заговорили напередодні.

За офіційною версією, під його автом «терористи» підірвали фугас, коли він 22 вересня «організовував доставку російської гуманітарної допомоги в один із населених пунктів у провінції Хама».

Із численними пораненнями полковника доставили до Москви, але врятувати його не вдалося, повідомили в міністерстві.

За повідомленнями, Володимир Федянін командував однією з бригад морської піхоти Північного флоту Росії.

24 вересня Міноборони Росії визнало загибель у Сирії й російського генерала. Тоді, за офіційною версією, генерал-лейтенант Валерій Асапов, що офіційно був старшим групи російських військових радників, на командному посту сирійських військ «допомагав сирійським командирам керувати операцією звільнення міста Дейр-ез-Зора», коли внаслідок «раптового мінометного обстрілу» з боку екстремістського угруповання «Ісламська держава» він зазнав смертельного поранення. Асапов, до 2015 року командувач одного з армійських корпусів на Далекому Сході Росії, став найвищим досі російським військовим, що загинув у Сирії. За неофіційними повідомленнями, в Сирії він фактично командував одним із армійських корпусів урядових військ цієї країни.

Українські засоби інформації стверджували, що підрозділи бригади російської морської піхоти, якою командував Федянін, восени 2014 року стояли на кордоні з Україною, хоча, як виглядає, даних про те, щоб вони перетинали кордон, наразі немає. На початку 2016 року українська військова розвідка заявила, що Асапов був фактичним командувачем незаконних збройних формувань, так званого «першого армійського корпусу», підтримуваного Росією сепаратистського угруповання «ДНР».

За офіційними даними Москви, за два роки участі Росії у війні в Сирії там загинули близько 40 російських військовослужбовців, зокрема, трохи більше ніж 10 із початку цього року. За даними спостерігачів і журналістів, справжні цифри значно більші, особливо коли взяти до уваги загибель у Сирії бійців приватних військових компаній, що формально не є військовослужбовцями і в офіційні статистики не потрапляють. Зокрема, за даними агентства «Ройтерз», лише з початку цього року в Сирії загинули вже понад 40 росіян.