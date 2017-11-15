Президент США похвалив сам себе за «фантастичний» візит до Азії

Президент США Дональд Трамп заявив, що зробив «справді фантастичну роботу» в перебігу свого візиту до п’яти країн Азії.

«Це були чудові 12 днів, і я тепер маю багато чудових друзів», – сказав він журналістам на борту президентського літака, вилетівши 14 листопада зі столиці Філіппін Маніли.

«Гадаю, плоди нашої праці будуть неймовірні», – сказав Трамп.

Дещо пізніше він також заявив, що вже оголошені торговельні угоди на загальну суму у 300 мільярдів доларів «дуже швидко зростуть учетверо» до більш як 1 трильйона доларів; ніяких підтверджень цій його думці він не навів.

Перед тим, як вирушити додому, Трамп ненадовго зустрівся в Манілі з 18 лідерами світових держав напередодні початку у столиці Філіппін саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії (ASEAN). Але офіційного відкриття саміту він не дочекався і також пропустив традиційне спільне фотографування з іншими лідерами. Замість президента США в саміті взяв участь державний секретар Рекс Тіллерсон.

Крім Філіппін, Трамп також відвідав у перебігу свого візиту попередніми днями Японію, Китай, Південну Корею і В’єтнам.

Крім торговельних питань, однією з головних тем упродовж усього візиту була криза навколо Північної Кореї.

У перебігу згаданої прес-конференції в літаку на шляху до США Дональд Трамп також заявив про успіхи і в північнокорейському питанні.