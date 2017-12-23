Учасникам стрілянини в Одесі інкримінують хуліганство – поліція

Управління Нацполіції в Одесі розслідує справу про перестрілку, що сталася 22 грудня у Суворовському районі міста за статтею «хуліганство», вирішується питання про кваліфікацію справи також як «розбій». Про це у суботу повідомили представники відомства на своєму сайті.

За даними правоохоронців, повідомлення про це надійшло близько десятої ранку, було задіяно слідчо-оперативну групу, а також бійців спецпідрозділу «КОРД» та батальйону поліції особливого призначення. Прибувши на місце події, поліцейські виявили, що один учасників забарикадувався у приміщенні ремонтного боксу автосалону і погрожував застосувати зброю знову.

«З імовірним правопорушником було проведено перемовини, в ході яких працівники поліції намагалися переконати його вийти добровільно. Оскільки чоловік відмовився виконати вимогу правоохоронців, очільником поліції було прийнято рішення про штурм приміщення бійцями спецпідрозділу. В результаті успішно проведеної спецоперації вказаного громадянина, а також ще одного учасника події, особу та місце знаходження якого встановили правоохоронці, було доставлено до Хаджибеївського відділення поліції», – йдеться у повідомленні на сайті відомства.

За інформацією поліції, постраждалих під час інциденту немає, правоохоронці встановлюють причини та обставини події, а також інших осіб, які можуть бути до неї причетні.