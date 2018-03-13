Аваков про фото, де затримані 3 березня під Радою стоять на колінах: «негарна картинка»

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав «негарною картинкою» фотографію, де затримані 3 березня під будівлею Верховної Ради стоять на колінах біля правоохоронців.

У відповідь на питання Радіо Свобода Аваков заявив, що існує «загальноприйнята світова практика», коли перед доставкою затриманого автомобілем правоохоронців, його кладуть або обличчям вниз, або ставлять на коліна чи просять присісти.

«Через те, що там був сніг та багнюка, то ці люди були навприсядки і так далі. Це був дуже короткий епізод, картинка негарна, але так само негарна картинка й та, що обпалили поліцейському обличчя, наприклад, петардою і він в дуже непривабливому стані. Так само негарна картинка, що іншому розбили носа, а напередодні трьом поліцейським розбили ключиці важкими дубинками», – зауважив Аваков.

Міністр внутрішніх справ прокоментував і застосування поліцейськими кийків проти мітингувальників під час демонтажу наметового містечка.

«Кийки та інше поліцейське обмундирування, як і щити, є дозволеною державою амуніцією. Це негарне важке рішення, але не думаю, що вам сподобається, що поліцейського будуть бити невстановлені люди», – додав Аваков.

За словами міністра, наразі в лікарнях немає людей, які туди потрапили після сутичок 3 березня.

Тоді поліція демонтувала наметове містечко біля Верховної Ради, яке було встановлене активістами в жовтні минулого року і яке заблокувало й вулицю Грушевського, одну з важливих транспортних магістралей Києва. Поліцейських звинуватили у надмірно жорстокій поведінці, зокрема в перешкоджанні роботі журналістів і в тому, що частина їх була без розпізнавальних знаків.

Загалом після подій під Верховною Радою 3 березня, як повідомили в поліції, до лікарень звернулися 13 людей з числа тих, що були в наметовому містечку, і семеро працівників поліції.

13 березня Аваков уточнив, що під час слідчих дій затримали 117 людей.