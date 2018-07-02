Денісова проведе брифінг за підсумками візиту до Росії

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова анонсує проведення брифінгу за підсумками свого візиту до Росії з метою відвідання українських в’язнів. Про це вона повідомила 2 липня агентству «Інтерфакс-Україна», але не уточнила часу проведення такого брифінгу.

Денісова 1 липня взяла участь у погоджувальній раді керівників груп і фракцій у Верховній Раді.

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Український омбудсмен перебувала у Росії з 14 червня згідно з домовленостями президентів України та Росії про відвідання в’язнів. Денісова не змогла відвідати жодного українського в’язня.