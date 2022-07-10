Радіо Свобода Weekly: ЗСУ готуються до деокупації південної частини України

«Окупантам буде не до «референдуму». ЗСУ готуються до деокупації півдня

Чи проводитимуть російські військові наступ на Запоріжжя? Чи готові вже Збройні сили України до деокупації частини Херсонської й Запорізької областей? Чи варто жителям окупованого частин півдня виїжджати на підконтрольну владі України територію перед загостренням бойових дій? Це з'ясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

Тайра: полон, Маріуполь, майбутнє України

Юлія Паєвська з позивним «Тайра» – українська волонтерка та парамедик. Від початку повномасштабного російського вторгнення до України працювала в Маріуполі. Всередині березня потрапила у полон до окупантів, де пробула три місяці. Своє звільнення 17 червня називає «дивом», а про усі пережиті тортури, зокрема у застінках донецького СІЗО, воліє не говорити. Про що із заплющеними очима думала у моменти відчаю – після чергового допиту? Що хотіли почути від Тайри російські військові? Та скільки ще жінок було з нею в камері, і хто всі ці українки? Дивіться інтерв'ю:

Далі коротко про те, що могли пропустити:

Туреччина купує в Росії українське зерно з окупованих територій? «Схеми» знайшли докази

Попри твердження влади Туреччини, що країна не купує у Росії українське зерно з окупованих територій, журналісти «Схем» наводять докази зворотнього. Хоч окупанти вимикають радари на суднах, якими вивозять українське зерно з Криму в турецькі порти, цей систематичний процес регулярно потрапляє на знімки з супутника.

До того ж, журналісти отримали у своє розпорядження супровідні документи на зерно, яке великими партіями імпортує Туреччина – походження товару в них зазначене як «Крим, Росія». Зерно вантажиться в порту «Авліта» (Севастополь), куди його звозять з новоокупованих українських територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Чи може Залужний бути конкурентом Зеленському? І чи є ним насправді?

«Залізний генерал», «історична постать», одна із найвпливовіших персон 2022 року. Усе це – про головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Завдяки успішному керівництву обороною України під час широкомасштабної агресії Росії він зміг завоювати прихильність багатьох українців і схвальні відгуки на Заході.

Водночас є й інша сторона медалі: через значний авторитет та нинішню впливовість Залужного у публічному просторі почали з'являтись теорії про існування «політичної конкуренції» між ним та Володимиром Зеленським. Мовляв, президент бачить у генералі свого суперника.

Чи обґрунтовані такі припущення? Чи може бути генерал Залужний конкурентом президенту Зеленському? І чи є ним насправді? Читайте у матеріалі.

«Здавати Слов’янськ ніхто не збирається» – мер Вадим Лях про оборону міста та бої за Слов'янськ

«Здавати Слов’янськ ніхто не збирається», – заявив голова Слов’янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях у коментарі Радіо Свобода. За його словами, оборону у Слов’янську на Донеччині вибудовують із першого дня повномасштабного вторгнення Росії. Він також розповів про напрямки російського наступу на Слов’янськ та ситуацію у місті.

Луганська область окупована. Що Росія робитиме далі?

3 липня російська та українська сторони підтвердили, що місто Лисичанськ захоплене Росією. Україна тимчасово не контролює майже всю територію Луганської області. Кремлівське керівництво закцентувало увагу на тому, що від українських військ «звільнена вся територія «ЛНР» (окупована Росією територія Луганщини, де діє угруповання «ЛНР», що визнане в Україні терористичним – ред.). Процес окупації та нищення міст України у Кремлі називають виходом на конституційні кордони неіснуючої країни. Радіо Донбас.Реалії розглядає варіанти подальшого розвитку подій.

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