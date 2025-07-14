Радіо Свобода Weekly: Заява Трампа може стати переломним моментом у війні з Росією

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цьому стислому огляді.

Трамп готує відповідь. Путін допустив помилку – Кремер

Протягом останнього тижня Володимир Путін став об’єктом небувало різких висловлювань президента США Дональда Трампа. Найгостріше з них прозвучало на засіданні американського уряду. «Якщо хочете знати правду – Путін годує нас нісенітницею», – зазначив Трамп.

А в інтерв’ю NBC він заявив, що «вкрай розчарований» Росією і має намір у понеділок, 14 липня, зробити важливу заяву з цього приводу.

Що стоїть за різкими висловлюваннями Трампа на адресу Путіна? Чого слід очікувати Кремлю від Білого дому? Радіо Свобода обговорило це з експомічником держсекретаря США Девідом Кремером і американським публіцистом, автором кількох книг про Росію Девідом Саттером. Читайте тут

«Супермен із Білого дому». Трамп пішов проти Путіна?

Президент США Дональд Трамп використає президентські повноваження для відправки зброї Україні і це станеться вперше після того, як він повернувся в Білий дім. Про це агенції Reuters повідомило два джерела, знайомих із рішенням.

Зброя надійде із американських військових складів – таку можливість передбачає особливий президентський механізм, яким у минулі роки часто користувався попередник Трампа – Джо Байден, що дозволяло йому швидко та без додаткових погоджень передавати Україні озброєння.

Вартість допомоги може становити близько 300 мільйонів доларів. Загалом, у США залишилося майже 4 мільярди доларів у рамках президентських повноважень, які можна використати для військової допомоги Україні. Дональд Трамп також заявив, що домовився про постачання Києву американської зброї через НАТО, за гроші союзників. Коментарі українських експертів про зміну настроїв у Вашингтоні читайте за лінком

Спочатку – санкції, тепер – затримання «шпигунів». Україна стає жорсткішою щодо Китаю?

Як мінімум три гучні події останніх місяців наштовхують на думку, що відносини між Україною та Китаєм загострюються.

У квітні президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ взяли у полон перших громадян КНР, які воювали за Росію. А вже 8 липня президент ввів санкції проти п’яти китайських компаній, які Київ вважає причетними до постачання Росії компонентів для виробництва зброї. Наступного дня СБУ затримала двох громадян Китаю, яких підозрюють у шпигунстві.

Низка публічних дій Києва, які кидають тінь на двосторонні відносини, сигналізують про певний тренд: Україна готова відверто вказувати на деструктивну роль Пекіну в російсько-українській війні. Цей тренд має особливе значення, адже ще пів року тому українська влада заявляла про «розвиток політичного діалогу між Україною та КНР».

Про що свідчить зміна позиції України: про зростання ролі Китаю у допомозі Москві, чи про кінець ілюзій Києва щодо того, що Пекін зможе примусити Росію до миру? Про це тут

Чим збивати «шахеди», щоб вони не долітали? Рішення є, але системи немає. Пояснюємо

В «Алабузі» РФ виробляє 170 ударних БпЛА-камікадзе типу «Шахед» на день включно з імітаторами, і планує збільшити це число до 190 до кінця року, за даними ГУР Міноборони України.

Україна протистоїть російським атакам за допомогою ешелонованої системи ППО – багаторівневої структури, що захищає небо від дронів і ракет. Втім, під постійним тиском силам ППО стало складніше уражати «Шахеди». За підрахунками Associated Press, якщо у листопаді 2024 року до цілі долітали лише 6%, то вже у червні 2025-го – 16%.

«Шахеди» стають чисельнішими й технологічно складнішими, і це змушує Україну шукати нові способи захисту. Одне з таких рішень – зенітні дрони, які вже довели ефективність у боротьбі з дронами-розвідниками на фронті, а тепер мають збивати й ударні БпЛА-камікадзе.

Як Україні організувати ефективну систему для використання зенітних дронів? Чи може Україна розраховувати лише на власне виробництво? Що Україна втратила за той час, поки Росія вдосконалювала свої дрони та нарощувала їхні бойові можливості? Читайте і дивіться тут

Медійники, які співпрацюють із РФ. Чому вони досі залишаються «заслуженими журналістами України»?

Херсонський міський суд 7 липня заочно засудив до 10 років позбавлення волі журналістку і колишню ведучу телеканалу «Скіфія» Тетяну Левандовську за співпрацю з російськими окупантами.

Левандовська отримала вирок за те, що в серпні 2022 року очолила «управління з питань ЗМІ та звʼязків із громадськістю» у створеній окупантами «військово-цивільній адміністрації» міста. Медійниця стала третьою журналістською з Херсонщини від початку повномасштабного вторгнення, яка була засуджена за колабораціонізм.

Як слідчі притягують до відповідальності журналістів, які пристали на бік окупантів? Скільки з них вже отримали вироки? Чому деяких фігурантів досі не позбавили нагород і почесних звань? Про все це читайте і дивіться за лінком

Остання смертна кара воїна УПА перед здобуттям Україною незалежності: що відомо

Незадовго перед стратою засуджений зняв зубний протез і поклав до коробочки. «Заберіть місток», – написав рідним. Здогадувався: тіла не віддадуть.

Було 12 липня 1989 року, коли у Києві за сфабрикованою справою розстріляли упівця родом із Волині Івана Гончарука. Це була остання смертна кара воїна УПА в Україні.

Чому радянська система продовжувала страти за політичними мотивами, хоча вже була «перебудова»? Яку небезпеку чоловік становив для радянського режиму у свої 62 роки? Чому його знову судили і вирішили скарати на смерть, хоча в молодості він уже відбув 20 років таборів? Що відомо про тих, хто ухвалив рішення засудити Івана Гончарука до страти?

Про розповіла Радіо Свобода дослідниця справи Івана Гончарука, представниця Українського інституту національної пам'яті (УІНП) на Волині Леся Бондарук. Читайте тут

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