Радіо Свобода Daily: «Зацікавленість у розслідуванні справ Майдану є лише у родичів та адвокатів постраждалих»

П’ять років від початку Євромайдану

Українці відзначають п’яту річницю з дня початку Євромайдану, який дещо згодом переріс у Революцію гідності. Що змінилося за цей час? Чи є чим похизуватися? А про що варто жалкувати? Це активно обговорюють користувачі соцмереж, які були активними учасниками тих подій.

Але наведемо також і цифри:

4 тисячі 700 злочинів зареєстровано проти активістів Євромайдану.

На причетність до злочинів перевіряється 15 тисяч осіб, проведено 30 тисяч слідчих дій.

У справах Майдану підготовлено та вручено підозри 442 особам, до суду передано 279 обвинувальних актів.

Під вартою перебувають 13 підсудних.

Винесено вироки 52 особам, із яких дев’ятьох засуджено до позбавлення волі.

Безпосередньо за вбивство мітингувальників вручено підозри 56 особам.

На думку Сергія Горбатюка, начальника управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури, розслідування злочинів проти активістів Євромайдану переважно не стали одним із пріоритетних завдань для держави. «Зацікавленість у цьому є лише у родичів та адвокатів постраждалих», – визнав він. Конкретних термінів, коли планується завершити усі досудові розслідування у справах Євромайдану, начальник управління спецрозслідувань ГПУ називати не став.

«Інавгурація» на окупованих територіях

Тим часом у Донецьку і Луганську 20 і 21 листопада пройшли так звані інавгурації голів угруповань «ДНР» і «ЛНР» Леоніда Пасічника і Дениса Пушиліна. Заходи спробували провести з максимальною помпезністю і демонстрацією влади, на них приїхали лідери утворень, що вважаються російськими сателітами, і організацій, пов’язаних із Кремлем. Були там і депутати Державної думи Росії, і лідер пропагандистського байк-клубу «Нічні вовки» Олександр «Хірург» Залдостанов. Під час ритуалу в Луганську Пасічникові вручили, як символ влади, орден з золота і коштовних каменів. На честь призначення Пушиліна випустили пам’ятну марку.

Далі стисло

Кабінет міністрів України звільнив керівницю Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Наталію Гудзь, яка протизаконно забороняла вакцини.

Лідер організації «Авто євро сила» Олег Ярошевич заявив про тимчасове припинення акцій протесту власників автомобілів на «єврономерах».

Верховна Рада підтримає надання «Укрпошті» 500 мільйонів гривень, щоб компенсувати листоношам доставку пенсій.

А Європейський суд із прав людини розгляне справу засекречення вироку суду про конфіскацію 1,5 мільярда доларів оточення колишнього президента України Віктора Януковича.

Поразка росіянина на виборах голови Інтерполу

Головою Інтерполу обрали Кім Чон Яна з Південної Кореї. Він отримав 62,3% голосів, а росіянин Олександр Прокопчук – 37,7% голосів. Кореєць обійматиме посаду наступні два роки. Проти обрання російського представника керівником Інтерполу раніше виступили Українська Гельсінська спілка, Меджліс кримськотатарського народу, Конгрес українців Канади. У Міністерстві внутрішніх справ заявляли, що Україна може зупинити членство в Інтерполі, якщо президентом організації оберуть Прокопчука.

Цікаво, що російський представник в Інтерполі і потенційний президент організації Олександр Прокопчук – старший брат українського дипломата, голови постійного представництва України в міжнародних організаціях у Відні Ігоря Прокопчука. Про це стало відомо з джерел видання «Дзеркало тижня. Україна» увечері 19 листопада. Але в Міністерстві закордонних справ України запевнили, що Ігор Прокопчук за роки дипломатичної служби не давав підстав підозрювати його в проросійських настроях. Чи є проблемою російський брат українського дипломата, читайте за лінком.

Українська журналістка отримала Міжнародну премію за свободу преси

У Нью-Йорку українська журналістка Анастасія Станко, яка працює на «Громадському телебаченні», отримала Міжнародну премію за свободу преси-2018. Станко стала першою українською журналісткою, яка отримала цю престижну відзнаку.

У своїй промові Станко зазначила, що українські журналісти опинилися між двох вогнів: Росія з її пропагандою проти України та український уряд, який каже: «Не кажіть усю правду, коли в нас війна. Усю правду скажете, коли закінчиться».

«Стоячи тут перед моїми колегами з усього світу, я знаю, що цей тиск відчуваємо не лише ми, українці. Цього тиску зазнає будь-хто, хто вибирає журналістику своєю професією. Але я також знаю, що тут немає потреби вибору: чесна журналістика – це найкраща форма патріотизму», – сказала Станко.

Будьте й ви відважними у боротьбі за правду!

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