Радіо Свобода Daily: Радник Зеленського вважає, що зараз не варто вести прямі переговори з Путіним

Як Зеленський змінить ситуацію на Донбасі?

Володимир Зеленський найближчим часом стане шостим президентом України. Один із головних викликів для нього – війна на Донбасі.

Радник Зеленського з питань безпеки й оборони Іван Апаршин вважає, що новообраному президентові зараз не варто вести прямі переговори щодо цього з президентом Росії Володимиром Путіним, бо Росія не виконала жодних зобов’язань щодо України.

Якою може бути стратегія повернення Донецька і Луганська під контроль України нового верховного головнокомандувача? І чого хоче від Зеленського президент Росії Володимир Путін? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії.

Новий можливий кремлівський куратор Донбасу

«Переплутав незалежну державу з федеральним округом» – так білоруське МЗС оцінило вже колишнього російського посла Михайла Бабича. Одіозного дипломата відкликали на початку травня. І відразу ж з’явилися версії про швидке призначення Бабича куратором угруповань «ЛНР» і «ДНР». Чим протеже Кремля налякав Лукашенка і чого в разі призначення чекати від нього на Донбасі?

Далі коротко:

Православна церква України та Українська греко-католицька церква можуть об’єднатися, заявив очільник ПЦУ Епіфаній в інтерв’ю телеканалові «Еспресо».

Суд оштрафував на 850 гривень новообраного президента Володимира Зеленського через демонстрацію свого бюлетеня під час другого туру виборів.

У центрі Києва почалися підготовчі роботи для будівництва Національного меморіалу Героїв Небесної сотні. Роботи розпочаті у нижній частині Алеї Героїв Небесної сотні, де Генеральна прокуратура закінчила слідчі експерименти.

Міжнародний аеропорт у Франкфурті-на-Майні та Мюнхенський аеропорт почали вживати коректну назву Києва – Kyiv замість Kiev.

В Україні у червні буде на два вихідних більше – завдяки Дню святої Трійці і Дню Конституції. При цьому двічі буде по три вихідні поспіль: з 15-го по 17-е і з 28-го по 30-е червня.

Щеплення від кору відтепер безкоштовне

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє, що щеплення від кору відтепер є безкоштовними для дорослих будь-якого віку. До цього безоплатно прищеплюватися могли лише люди до 30 років, що контактували з хворими, і люди з груп професійного ризику. Вакцинація гарантована всім дорослим, які:

контактували з хворими (вакцинацію рекомендовано зробити впродовж 72 годин);

не хворіли на кір і не мають підтверджених даних про щеплення у медичній карті;

за результатами аналізів на наявність антитіл IgG не мають імунітету проти кору.

Історія зв’язкової УПА: тортури, табори й знову страх у Криму

Невеликий двір, приватний будинок, на стінах власноручні вишивки, ікони, поряд українські книжки, рушники і портрет Тараса Шевченка. Тут у кримському селищі Роздольне вже півстоліття живе Теодозія Кобилянська. Жінці 95 років, вона пережила тортури й табори, її судили за допомогу Українській повстанській армії. Доля цієї українки могла б стати сюжетом книжки, але відомості про неї поки зберігають лише архіви.​

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