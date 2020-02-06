Радіо Свобода Daily: провал імпічменту Трампа, українці на заблокованому судні біля Японії й коментар СБУ щодо обшуків «1+1»

Провал імпічменту Трампа

Сенат США, верхня палата Конгресу, в якому домінують республіканці, виправдав президента Дональда Трампа за звинуваченням у зловживанні владою і перешкоджанні Конгресові в перебігу процесу його імпічменту. На Капітолійському пагорбі думки сенаторів розійшлися, але за відсторонення Трампа з посади президента забракло голосів.

Сенатори спочатку голосували, чи винен Трамп у зловживанні владою. Голоси розподілилися так: не винен – 52 голоси; винен – 48. Щодо перешкоджання роботі Конгресу голосування було таким: не винен – 53; винен – 47.

Напередодні голосування президент США Дональд Трамп виступив зі зверненням до обох палат Конгресу США, заявивши, що за часи його правління економіка США досягла значних успіхів. Тоді ж стався інцидент: Трамп відмовився потиснути руку спікерові Палати представників Ненсі Пелосі, вона розірвала текст його промови.

Спалах коронавірусу на лайнері біля Японії: на борту перебуває 25 українців

25 українців перебувають на борту заблокованого біля берегів Японії круїзного лайнера Diamond Princess через спалах коронавірусу. Про це на запит Радіо Свобода повідомило Міністерство закордонних справ України.

На судні виявили щонайменше 10 випадків захворювання, повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я України. І додають, що наразі з’ясовують, чи є серед них українці.

Інфікованих транспортували до лікарень в Японії. Інші повинні залишатися на судні ще щонайменше 14 днів.

Про те, що українці, члени команди круїзного лайнера Diamond Princess, виявилися заблокованими біля берегів Японії через новий коронавірус, Радіо Свобода повідомила людина, яка перебуває на судні. За офіційними даними, на борту – 3711 людей (команда і пасажири).

Тим часом МОЗ повідомляє, що Україна отримала тест-систему, реагенти у складі якої дозволять проводити лабораторну діагностику нового коронавірусу на сучасному рівні.

Аварія літака у Стамбулі: одна людина загинула, 157 поранені

Внаслідок аварії літака у стамбульському аеропорті «Сабіха Ґекчен» одна людина загинула, ще 157 постраждали. 5 лютого літак, що летів з Ізміру, при посадці викотився за межі злітно-посадкової смуги і розвалився на три частини. Посадка відбувалася за складних погодних умов: сильного дощу і вітру. У літаку були 171 пасажир і шість членів екіпажу.

«Про тиск мова не йде»: голова СБУ прокоментував обшуки на «1+1»

Голова Служби безпеки України Іван Баканов закликав, зокрема, представників телеканалу «1+1» «не спекулювати фактами й не маніпулювати суспільною думкою», висвітлюючи розслідування справи щодо незаконного прослуховування прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, повідомила ввечері в середу пресслужба СБУ.

«Ми говоримо про неупереджене та всебічне розслідування кримінальної справи щодо незаконного прослуховування голови уряду. І слідчі дії проходили не лише по вулиці Куренівській, 18, але й за іншими адресами осіб, що перевіряються», – сказав Баканов.

Раніше Служба безпеки України заявила, що обшуки не пов’язані з діяльністю телеканалу «1+1», а здійснювалися щодо конкретних осіб, за місцями можливого створення і зберігання аудіофайлів, отриманих у незаконний спосіб.

Зі свого боку, група «1+1 медіа» заявила, що 5 лютого ввечері у приміщенні редакції програми «Гроші» «відбувається обшук робочих місць журналістів офіцерами СБУ». А потім повідомила, що силовики прийшли з обшуками й до журналістів додому.

Далі коротко:

Державне бюро розслідувань викликає депутатку з фракції «Європейська солідарність» Софію Федину для вручення підозри.

«Укрзалізниця» підписала меморандум про стратегічне партнерство з німецьким залізничним перевізником Deutsche Bahn. Він передбачає надання технічної й управлінської допомоги «Укрзалізниці».

Військово-морський флот США оголосив, що ввів в експлуатацію тактичні ядерні балістичні ракети, які розміщуватимуться на підводних човнах. Нова зброя призначена для стримування таких противників, як Росія.

В’ятрович пояснив свою ініціативу заборонити «акустичне насильство» у транспорті

Депутат фракції «Європейська солідарність» Володимир В'ятрович виступив з ініціативою заборонити «акустичне насильство» у громадському транспорті. Для цього разом з іншими депутатами він зареєстрував законопроект №3006. Його він називає реакцією на нещодавній інцидент із волонтерками в автобусі, які вийшли посеред дороги через відмову водія вимкнути на їхнє прохання російський серіал.

«Заборона стосується взагалі використання будь-якого звукового супроводу (музики, серіалів) водієм чи пасажиром…», – зазначив депутат.

У Туркменистані чиновників віком від 40 років зобов’язали стати сивими, як президент

Старших за 40 років чоловіків-чиновників Лебапського велаяту (області) на сході Туркменистану зобов’язали ходити з сивим волоссям. Таким чином держслужбовці повинні стати схожими на президента країни Ґурбанґули Бердімухамедова, який почав з’являтися на публіці з сивиною з серпня 2018 року.

Із 1 лютого чиновникам, працівникам шкіл і лікарень заборонено підфарбовувати волосся, стверджує Туркменська служба Радіо Свобода. Тим, у кого зберігся природний колір волосся, потрібно підфарбувати його в сивину. У разі, якщо президент, який має офіційний титул «Твердині, опори і надії», відвідає регіон з візитом, допускати до нього будуть в основному сивих.

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