Радіо Свобода Daily: «Схеми» зафіксували, як депутати, силовики та впливові бізнесмени обходять карантин

VIP-карантин. Як депутати, силовики та впливові бізнесмени обходять заборони

Вже майже півтора місяці Україна живе в умовах жорстких карантинних обмежень – майже всі заклади, крім критичної інфраструктури, по всій країні згорнули роботу або обмежили її. Пересічні українці не мають змоги скористатися їхніми послугами. Всі рівні, але є рівніші.

Є заклади, які не призупинили. І таких – не один, і не два, а набагато більше. У тих, хто працює, є справді спільна риса – або впливові власники, або їхні VIP-клієнти. Адже, як готель в центрі Києва відмовить, наприклад, близькому другу міністра внутрішніх справ Арсена Авакова провести зустріч, якщо йому «дуже треба»? Або як зачинити двері ресторану, якщо його відвідує народний депутат – товариш мера столиці Віталія Кличка? За час карантину чимало таких випадків потрапило в об’єктив камери журналістів. «Схеми» розповідають, хто ці люди, в які заклади їм відкритий доступ, та які питання вони можуть вирішувати під час суцільних обмежень для інших.

«Слуга народу» Холодов перед закриттям авіасполучення виїхав «карантинити» на Кіпр

Народний депутат від партії «Слуга народу» Андрій Холодов з початком карантину та після звернення президента Володимира Зеленського до українських громадян із закликом повернутися в країну чимшвидше через закриття кордонів, виїхав на Кіпр і відтоді не повертався в Україну, пропустивши п’ять засідань Верховоної Ради. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми: корупція в деталях». Сам Холодов пізніше заявив, що застряг на Кіпрі на весь час карантину, бо захворів і підозрював COVID-19.

Дайджест COVID-19 в Україні та світі

«Буде туристичний Майдан». Як коронавірус вплинув на туризм в Україні та світі

Пандемія COVID-19 зачепила усі туристичні напрямки у світі і стала причиною для найсуворіших в історії обмежень на подорожі. Через кризу туристична сфера постраждала чи не найбільше, адже туризм – це не лише переліт і перебування в готелі, це і ресторанний бізнес, музеї, гіди, екскурсії, розваги, круїзи та навіть магазини товарів для подорожей, а все це – робочі місця. Як пандемія вплинула на туристичну сферу в Україні і світі? Та чи очікувати сплеску внутрішнього туризму? Читайте у матеріалі.

Для Саакашвілі знайшли нову посаду

Для колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі знайшли нову посаду, повідомив лідер парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. За його словами, під час тривалих консультацій Саакашвілі з президентом Зеленським знайшли інший формат співпраці. Водночас, якщо Саакашвілі все ж вирішать призначати віцепрем’єром, у залі парламенту для цього є достатньо голосів, зазначив Арахамія.

«No comment», – так прокоментував цю інформацію у Facebook.

Карпатські буйволи «повернулися» в Долину нарцисів після сторічної відсутності

Карпатські буйволи «повернулися» в Долину нарцисів на Закарпатті після сторічної відсутності, повідомив Карпатської біосферний заповідник.​

«Ці тварини ще донедавна були звичайними у місцевих господарствах і вважалися універсальними тваринами. Вони давали цінне молоко, дієтичне м’ясо і широко використовувалися як потужна тяглова сила. На жаль, нині вони практично зникли разом із багатьма іншими традиційними для Закарпаття породами свійських тварин», – розповіли в заповіднику і додали, що це «знаменує нову еру розвитку місцини».

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