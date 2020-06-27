Радіо Свобода Daily: апеляція Стерненка, вирок Мартиненку і коронавірусний антирекорд

Що там із коронавірусом?

Кілька головних новин про COVID-19 в Україні:

Кількість нових хворих в Україні, виявлених за добу, вперше перевищила тисячу – 1 109 інфікованих станом на ранок 26 червня

Втім, у МОЗ є пояснення: лабораторії просто почали надсилати результати тих тестів, які не встигли опрацювати раніше, сказала лікарка-епідеміологиня Центру громадського здоров’я України Оксана Кошалко в ефірі Радіо Свобода

в ефірі Радіо Свобода Попри ріст кількості зареєстрованих випадків, із 2 липня Кабінет міністрів дозволив відновити роботу театрам і кінотеатрам. Як культурні заклади працюватимуть в умовах пандемії, з’ясовував кореспондент Радіо Свобода

У разі, якщо кількість хворих продовжить рости, влада Києва готова повернути суворі обмеження, попередив мер столиці Віталій Кличко

Україна вибилася в лідери Європи – правда, за темпами поширення коронавірусної хвороби. Таких висновків дійшла Всесвітня організація охорони здоров’я

Суд по Стерненку став на паузу

Київський апеляційний суд почав розглядати скаргу громадського активіста Сергія Стерненка на запобіжний захід – домашній арешт – вранці 26 червня, але так і не завершив. Увечері судді оголосили про перерву до 3 липня. За словами самого Стерненка, тоді суд продовжить заслуховувати людей, охочих узяти його на поруки (а таких десятки).

Протягом судового засідання сторона захисту вимагала взагалі не обирати Стерненкові запобіжний захід із огляду на те, що попередній захід – домашній арешт – обвинувачення вимагало в рамках досудового розслідування, яке вже завершене. Прокуратура проти такої вимоги заперечила.

«Вступайте тут». Бойовики проти вступників

Бойовики підконтрольного Росії незаконного угруповання «ЛНР» погрожують не пустити додому абітурієнтів із окупації, які їдуть на зовнішнє незалежне оцінювання – про це дізналося Радіо Донбас.Реалії.

Матері одного з таких вступників представники угруповання підтвердили, що таким чином вони свідомо перешкоджають вступу дітей до вищих навчальних закладів на вільній території.

Мартиненка засудили – але не в Україні

Федеральний кримінальний суд Швейцарії визнав екснародного депутата Миколу Мартиненка винним у відмиванні коштів. Його засудили до 28 ув’язнення, з них рік «безумовного відбування». Інший фігурант справи з України Павло Скаленко отримав 24 місяці ув’язнення.

Мартиненко провини не визнає, його адвокати в Швейцарії готують апеляцію. Тим часом інша справа проти нього, пов’язана зі швейцарською, слухається у Вищому антикорупційному суді України.

Ялтинська «справа Хізб ут-Тахрір»: вироки без змін

Українська влада і правозахисна організація Amnesty International вимагають від Росії скасувати вироки ув’язненим жителям анексованого Криму: Муслімові Алієву, Енверові Бекірову, Емірові-Усеїну Куку, Вадимові Сіруку, Арсенові Джепарову і Рефатові Алімову. У 2019 році окупаційна російська влада засудила їх на різні терміни ув’язнення: від восьми до 19 років.

Напередодні Військовий апеляційний суд міста Власіха у Московській області (Росія) повністю залишив вироки в силі.

Справа проти Бахматюка закрита. Чи ні?

Офіс генерального прокурора виконав вимогу Печерського районного суду і скасував постанову, яка відновлювала кримінальне провадження проти ексвласника «VAB Банку» Олега Бахматюка – про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

Сам Бахматюк цей крок привітав і висловив сподівання, що і Спеціалізована антикорупційна прокуратура скасує всі процесуальні дії проти нього. А от НАБУ висловило стурбованість і заявило, що рішення суду поки не набрало чинності.

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