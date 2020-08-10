Радіо Свобода Weekly: прогнозована перемога Лукашенка, який не має наміру втікати з країни – екзит-пол

Лукашенко переміг?

Олександр Лукашенко переміг на виборах президента Білорусі, свідчать дані екзит-полу, оприлюдненого державним агентством «БЕЛТА». Лукашенко здобув 79,7% голосів. Друге місце посіла опозиційна кандидатка Світлана Тихановська (6,8%), третє – Анна Канопацька (2,3%). Виборчі дільниці мали припинити роботу о 20:00, однак на деяких з них через великі черги не встигли проголосувати тисячі людей. Крім того, під час голосування зникав інтернет, відбулись масові затримання спостерігачів, активістів та журналістів. Серед затриманих опинились і наші колеги з телеканалу «Настоящее время» (створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки») – Ірина Ромалійська, Юрій Баранюк і Іван Гребенюк. Згодом їх депортували у Одесу і заборонили в’їзд у країну на 10 років. Від початку кампанії правозахисники нарахували понад 700 затриманих.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко напередодні заявив, що не має наміру втікати з країни – на відміну від українського президента Віктора Януковича, який залишив Україну в 2014 році. Втім, за словами президента Білорусі, в разі збройної агресії проти його країни він віддасть наказ стріляти. «Я ніколи не почну стріляти першим. Це велика дурість і це подарунок буде ворогам. Є до стрільби дуже багато варіантів. Але якщо всі варіанти цієї гібридної бійки будуть вичерпані – без сумніву. Слухайте, а навіщо армія?» – сказав він. Лукашенко додав, що не готовий собі уявити стрілянину на вулицях Мінська – як по учасниках акцій протесту, так і з їхнього боку. Але якщо таке трапиться, президент Білорусі пообіцяв «абсолютно жорсткі заходи».

У окремому матеріалі згадуємо, що зробив Олександр Лукашенко за 26 років президентства, щоб закріпитися при владі і, звісно, не перестаємо повідомляли всі деталі перебігу цих виборів у нашому Живому блозі.

Ознаки пристрою прослуховування у журналіста «Схем» Ткача

І поки з Білорусі наших колег депортовують, в Україні їх, можливо. прослуховують. Так, журналіст програми розслідувань «Схеми: корупція в деталях» Михайло Ткач у ніч на 8 серпня повідомив, що виявив у себе вдома ознаки пристрою прослуховування. «Протягом кількох тижнів я декілька разів отримував попередження про те, що моя журналістська діяльність дратує високопосадовців і по мені почали активно працювати. Від одного джерела була інформація про те, що планують «сверлитись». Сьогодні зрозумів, що це означає», – написав він.

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про порушення недоторканності приватного життя журналіста, але не перевірили помешкання спеціальною технікою для виявлення обладнання або слідів його інсталяції. Дві оперативно-слідчі групи, які приїжджали до будинку, не були забезпечені для цього технічно, а під час здійснення огляду користувались «підручними» засобами. Опісля поліцейські «опечатали» виходи на горище з різних під’їздів будинку і залишили місце події.

Вибух у Бейруті

Кадри потужного вибуху у порту Бейрута – столиці Лівану облетіли весь світ. Щонайменше 149 людей загинули. Понад 5 000 людей отримали травми, близько 300 тисяч не можуть повернутися до своїх будинків. На жаль, одним із загиблих виявився українець – 32-річний Вільям Азар.

Вибух стався 4 серпня через детонацію 2 750 тонн аміачної селітри, вивантажених з судна «Росус» у вересні 2014 року. Сам суховантаж, що ходив під прапором Молдови, належав колишньому жителю Хабаровська Ігорю Гречушкіну, який в 2014-му кинув пароплав разом із членами екіпажу напризволяще.

Про те, як «Росус» із селітрою опинився в порту Бейрута, як члени екіпажу були залишені напризволяще власником судна, проєкту Радіо Свобода Сибір.Реалії розповів колишній капітан пароплава Борис Прокошев.

Одразу після вибуху у місті почалися акції протесту. Державні ЗМІ повідомили, що силовики застосували сльозогінний газ в центральній частині Бейрута, щоб розігнати протестувальників, які кидали каміння в правоохоронців та запалювали шини. Кілька учасників акції були поранені, повідомило державне Національне агентство новин. Демонстрація почалася під час візиту президента Франції Емманюеля Макрона і триває донині. Люди вимагають революції та відставки ліванської влади.

Наслідки публічності нападу на жінку в поїзді

Ще одна історія – історія нападу в поїзді на Анастасію Лугову також відома вже практично чи не кожному українцю. Навіть якщо хтось не бачив фотографій наслідків побиття, які молода жінка сама викладає в соцмережі, то міг чути переказану історію як застереження чи прохання бути обережним. Насправді ж публічність цього негативного досвіду дозволила звернути увагу на велику кількість важливих аспектів. Публічність цієї історії викликала бажання в інших жінок ділитися негативним досвідом, який з ними стався як у потягах, так і в інших місцях.

Ще одним наслідком стали розмови про ефективний захист у таких ситуаціях. Ну і аспектом, який неможливо не помітити і який викликав бурхливу дискусію у суспільстві, стала позиція «сама винна» щодо жертви. Про все це наша колега Ольга Комарова розмірковує у своєму матеріалі.

Україна шукає «Палича» – ката з тюрми «Ізоляція»

Головний кат «Ізоляції» – саме так називають бойовика на прізвисько «Палич», який запам’ятався колишнім полоненим своєю жорстокістю. Ґвалтував, принижував, бив та жорстоко катував ув’язнених. «Він боявся, що його вб’ють, через це його психіка похитнулася: доки він продовжував виконувати роботу, зберігав собі життя», – каже один з колишніх заручників. Наразі від звільнених із донецької таємної тюрми зібрано вже чимало свідчень – адже це десятки людей із трьох хвиль обмінів. Що відомо про головного садиста донецької в'язниці, та чи ведеться проти нього справа українським слідством?

«Приватбанк» розкрив американські активи Коломойського та Боголюбова у США

Сполучені Штати Америки намагаються конфіскувати майно українського бізнесмена Ігоря Коломойського. 6 серпня Міністерство юстиції США подало цивільну скаргу з вимогою конфіскації майна в Техасі та Кентуккі, яке належить підконтрольній Коломойському компанії.

А все тому, що 21 травня державний «Приватбанк» звернувся до Канцелярського суду американського штату Делавер з позовом про відшкодування збитків, яких, як вважає банк, він зазнав у результаті різних протиправних дій. Ці дії, вважає «Приватбанк», вчинені проти нього його колишніми власниками – Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим, їхніми наближеними особами Мордехаєм Корфом, Хаїмом Шошетом та Уріелом Лейбером, а також компаніями, зареєстрованими у США. Загалом у позові йдеться про «відмивання грошей» протягом майже 10 років загальним обсягом у 470 мільярдів доларів – тобто, майже 13 річних бюджетів України. Раніше американський кореспондент Радіо Свобода отримав копію скарги, яку «Приватбанк» подав до суду штату Делавер. Найбільше майна у Коломойського та Боголюбова «Приватбанк» виявив у штатах Огайо, Іллінойс і Техас. «Схеми» проаналізували позов «Приватбанку» на 104 сторінки. Які ж активи колишніх співвласників державний «Приватбанк» віднайшов у Штатах?

Пристрасті навколо «Мотор Січі»

Продані три роки тому китайському інвестору акції українського підприємства «Мотор Січ», що є одним зі світових лідерів з виробництва авіадвигунів, – досі під арештом. Антимонопольний комітет, уряд, РНБО та Офіс президента перевіряють можливі ризики від цієї угоди. Однак ситуація може змінитися: 4 серпня до гри долучилася група DCH бізнесмена Олександра Ярославського, яка, на думку китайців, має прискорити подолання юридичних перешкод в Україні. Радіо Свобода розпитало про те, що нині відбувається з компанією «Мотор Січ», її працівників, а також зібрало думки українських посадовців та експертів про розвиток подій навколо стратегічного українського активу.

А тепер трішки позитиву у стрічку:

Україна сподівається на обмін утримуваними особами на Донбасі в найближчі тижні, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак. Обидві сторони передаватимуть приблизно по 100 утримуваних.

В Україні вперше зробили трансплантацію підшлункової залози. Операція відбулася у львівській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги.

Фільм про Україну номінований на найпрестижнішу у світі нагороду Emmy. А точніше, фільм «Віддалений гавкіт собак» про 10-річного хлопчика з Донбасу, який живе біля лінії фронту.

Ательє Lady Di Atelier зі Львова, у якому працюють люди з інвалідністю, перемогло у британському конкурсі соціальних проєктів Bid Idea Challenge. Львів’яни – лідери у трьох номінаціях, зокрема, за «Сонячну майстерню», у якій діти з синдромом Дауна та аутизмом малюють картини.

Український спорт у серпні

І до теми спорту. Останній місяць літа обіцяє бути більш спортивним. Звичайно, що це ще не той режим, до якого звикли вболівальники. Але все ж таки український спорт продовжує набирати обертів. На міжнародному рівні вже виступають українські футболісти та тенісисти, «прокидаються» після карантину легкоатлети, продовжують радувати фанатів ігрові види, а крім того, у серпні відбудуться і змагання з неолімпійських видів. Радіо Свобода нагадує про турніри, які варто не пропустити.

«Смачні історії» української діаспори США

І на завершення про смачненьке. Львів’янка Маріанна Душар у рамках стипендії програми імені Фулбрайта досліджувала кухню української діаспори у США. Її проєкт під назвою «Українська кухня – це більш, аніж борщ і вареники» невдовзі переросте в онлайн бібліотеку видань кулінарних книг, сайт із цікавими кулінарними історіями українців, архів для дослідників.

Як українцям в Америці вдалося зберегти культуру і традицію української кухні? Що цікавого вдалося знайти українській дослідниці, блогерці під псевдо «пані Стефа»? Матеріал про це ми залишили вам сьогодні «на закуску».

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