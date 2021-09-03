3 вересня: цей день в історії і чого очікувати сьогодні

Які події очікуються 3 вересня 2021 року?
- В Дніпрі на Фестивальному причалі розпочне роботу IV Міжнародний книжковий фестиваль Book Space.
- На набережній в Каневі відкриється VI Канівський міжнародний кінофестиваль імені Юрія Іллєнка.
- На XVI літніх Паралімпійських іграх у Токіо на старт вийдуть 36 представників України в індивідуальних видах: плаванні, велоспорті, стрільбі, легкій атлетиці, тхеквондо і бадмінтоні.
Поки Україна тільки починала день, українські паралімпійці вже вибороли 5 високих нагород: 1 золоту, 4 срібних медалі.
«Яскраве «золото» Сергія Ємельянова в параканое! Круто Сергій сьогодні переміг представника нейтральних атлетів. Його товариш по команді Микола Синюк виборов «срібло», – йдеться в повідомленні комітету у фейсбуці.
Напередодні, Максим Крипак встановив світовий рекорд з часом 57.19 у запливі 100 м на спині та виграв золоту медаль.
Цей день в історії
- 1783 року підписано Паризький договір між Великою Британією, її 13-а колишніми колоніями, Іспанією та Францією, який засвідчив визнання Британією незалежності США і визначив кордони нової держави.
- 1804 року народився науковець, перший ректор Київського університету Михайло Максимович.
- 1939 року після закінчення терміну британського ультиматуму по виводу німецьких військ з Польщі, прем'єр-міністр Великої Британії Невіл Чемберлен по національному радіо оголосив, що Британія вступає у війну з Німеччиною. В той же день війну Німеччині оголосила Франція. В Європі почалася Друга Світова війна.
- 1971 року СРСР, Великобританія, США і Франція підписали угоду про статус Західного Берліна, який зобов’язував СРСР полегшити переміщення вантажів і людей між ФРН і Західним Берліном.
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