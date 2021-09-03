3 вересня: цей день в історії і чого очікувати сьогодні

Які події очікуються 3 вересня 2021 року?

В Дніпрі на Фестивальному причалі розпочне роботу IV Міжнародний книжковий фестиваль Book Space .

. На набережній в Каневі відкриється VI Канівський міжнародний кінофестиваль імені Юрія Іллєнка.

На XVI літніх Паралімпійських іграх у Токіо на старт вийдуть 36 представників України в індивідуальних видах: плаванні, велоспорті, стрільбі, легкій атлетиці, тхеквондо і бадмінтоні.

Поки Україна тільки починала день, українські паралімпійці вже вибороли 5 високих нагород: 1 золоту, 4 срібних медалі.

«Яскраве «золото» Сергія Ємельянова в параканое! Круто Сергій сьогодні переміг представника нейтральних атлетів. Його товариш по команді Микола Синюк виборов «срібло», – йдеться в повідомленні комітету у фейсбуці.

Напередодні, Максим Крипак встановив світовий рекорд з часом 57.19 у запливі 100 м на спині та виграв золоту медаль.

Цей день в історії