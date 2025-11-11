«Перший у світі «військовий амазон». Що отримують українські бійці за знищення цілей

Українські військові безпілотниками атакують російські підрозділи: відео однієї з таких атак опублікувала бригада «Хартія». За ураження піхотинця противника військовим нараховується 12 балів, за точне влучання в танк – 40 балів тощо. На основі отриманих балів формується рейтинг підрозділів, пояснює телевізійна та онлайн-мережа «Настоящее время», створена Радіо Свобода для російськомовної аудиторії.

«Якщо є активні штурмові дії у ворога, ти можеш набити велику кількість цілей і ти можеш набити велику кількість балів. Якщо немає активних штурмових дій, а інтерес ворога зміщений, то, зрозуміло, що ми є в рейтингу, але в топі зараз ті підрозділи, які перебувають на Покровську. Тому що 50 відсотків штурмів на цьому фронті», – пояснює начальник служби безпілотних систем бригади «Хартія» Ігор Райков.

Щомісяця всі бали кожного підрозділу підсумовуються і формується рейтинг бригад по всій лінії фронту. Логіка проста: чим більше було знищено цілей противника, тим більше балів, які перетворюються на гроші.

«За один бал дають 10 тисяч гривень, і вони зараховуються у вигляді віртуальних грошей на твій рахунок, які ти можеш «отоварити» на маркетплейсі, на брейвмаркеті. Ти заходиш і вибираєш ті товари, які доступні в обмін на ці так звані е-бали», – каже Ігор Райков.

Бригада «Хартія» – це наразі один із найсучасніших у технічному плані підрозділів. Військові активно використовують не тільки дрони, але й наземні роботизовані системи. Набрані бали дозволяють підрозділу швидко замовити за державні кошти те, що йому потрібно прямо зараз.

«Ми створили перший у світі «військовий амазон» – це маркетплейс Brave1. Це система, куди може зайти військовий, цивільний – і побачити перелік типів дронів, РЕБ, наземних роботизованих комплексів, інших типів і засобів, які використовують військові, і зрозуміти, які кращі, а які гірші», – пояснює Андрій Гриценюк, керівник маркетплейсу Brave1, де військові можуть вибирати товари, доступні для покупки.

Часто купують різні дрони. Саме використання безпілотників нині має ключове значення на полі бою, заявив у нещодавньому виступі президент України Володимир Зеленський. Він повідомив, що втрати Росії на фронті Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані. в Україні в жовтні 2025 року склали 25 тисяч осіб убитими – і послався саме на цю систему балів та відеофіксацію:

«Маємо 25 тисяч втрат ворога, «двохсотих» російських окупантів за жовтень тільки завдяки БпЛА. Чітка цифра, тому що все це з відеопідтвердженнями. У нас є програма, і ми даємо за відповідні дії з відеопідтвердженнями додаткові бали. Тому тут чітка цифра. Без відеопідтвердження – ще 2-3 тисячі. Це найбільша кількість втрат Росії з початку повномасштабної війни за один місяць. Це говорить про те, що ми збільшуємо кількість БпЛА-компонента на фронті. І, відповідно, більше втрат несе ворог, який розпочав цю агресію».

Система винагород за знищення цілей, про яку розповідають військові, поступово стирає межу між реальним і віртуальним світом, кажуть психологи. Деякі пілоти дронів бачать противника тільки на власному моніторі – і для них війна може сприйматися як комп’ютерна гра:

«Така «геймифікація» може відволікати нас від реалій. Тобто ми можемо загратися, грубо кажучи, у ці ігри, дуже добре усвідомлювати своє завдання, але не розуміти, яке завдання фронту, наприклад, або групування [військ]. Ти можеш просувати свою ідею зі знищення противника, але не давати працювати іншим підрозділам», – каже військовий психолог Андрій Козинчук.

Бали розподіляються на рівні бригади

Начальник служби безпілотних систем бригади «Хартія» Ігор Райков пояснює, що уникнути таких проблем воїнам допомагає те, що бали сумуються для всієї бригади – і розподіляються на її потреби:

«Самі бали не доходять до пілотів. Вони розподіляються на рівні бригади. Тому ця «геймифікація» не працює так, як думає більшість, що пілоти ганяються виключно за балами. Це не так. Пілоти ганяються за особистими трофеями у вигляді знищеного особового складу, знищеної техніки та недопущених ворожих штурмових груп до нашої оборони».

З першого жовтня 2025 року бали нараховуються не лише за ураження противника й мінування, а й за розвідувальні та логістичні місії. Невдовзі бали почнуть нараховувати також за успішну евакуацію з поля бою.