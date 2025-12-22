Радіо Свобода Weekly: Грем заявив про ракети Tomahawk як засіб тиску на Кремль

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цьому стислому огляді.

Сенатор Грем назвав кроки США, якщо Росія відмовиться від мирної угоди

Якщо Кремль відмовиться від мирної угоди президент США Дональд Трамп має різко посилити тиск на Росію, зокрема шляхом передачі Україні крилатих ракет Tomahawk, зазначив сенатор-республіканець Ліндсі Грем в ефірі програми Meet the Press на телеканалі NBC News.

За словами Грема, Вашингтон намагається залучити Москву до переговорів, однак президент РФ Володимир Путін ігнорує ці зусилля. У такому разі, вважає сенатор, США повинні змінити підхід і перейти до жорсткіших дій.

Серед можливих кроків він назвав запровадження високих мит щодо країн, які купують російську нафту, визнання Росії державою-спонсоркою тероризму через депортацію українських дітей, а також затримання суден, що перевозять підсанкційну російську нафту. Окремо Грем наголосив на необхідності надати Україні ракети Tomahawk для ураження російських підприємств з виробництва ракет і безпілотників. Більше інформації тут

Київ і Пекін. Чи зупинить Китай війну Росії проти України?

Друга постать української дипломатії – перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця – здійснив рідкісний візит до Китаю як для чільного українського посадовця. За увесь час великої війни лідери двох країн мали лише одну телефонну розмову, а ексглава МЗС Дмитро Кулеба здійснив один візит до Китаю – і то його навіть в 2024 році не прийняли в Пекіні.

В Україні, між тим, лунають заклики до «відвернення від Китаю», який допомагає Росії у війні і компонентами для зброї, і купуючи російську нафту. Китай заперечує допомогу РФ, але запевняв, що зверне увагу на експорт до Росії товарів подвійного призначення.

Але експерти все ж закликають до побудови тісніших взаємин з Пекіном, хоча і розділені в питанні, чи треба Китай серйозно допускати до повоєнної відбудови України. Більше інформації тут

«Не сховалися в Криму – і в Новоросійську не сховаються». Як удар підводним дроном по субмарині ЧФ міняє сучасну морську війну?

Удар підводним морським дроном по російській субмарині на військово-морській базі в Новоросійську може позначати новий етап морських конфліктів, і Україна тут знову є новатором, кажуть фахівці.

І хоча ще достеменно невідомо до кінця, чи підводний дрон Sub Sea Baby вразив один із підводних човнів Чорноморського флоту Росії типу «Варшавянка», чи влучив у пірс поруч, в результаті чого був значний вибух, але факт залишається фактом – військові аналітики говорять і про новаторство у використанні підводних дронів, і про вдалу асиметричну боротьбу України із флотом Росії.

А також наголошують, що Росія та її флот, навіть передислокувавши значну частину кораблів і субмарин із Севастополя до Новоросійська, все одно не є у безпеці. Більше інформації тут

Як іноземці «захотіли підтримати український народ» і заговорили українською

Українська мова стала спільною для трьох іноземців – француза Ніколя Амбера, нідерландця Дана Одінота і швейцарця Ніко. Ніхто з них не має українського коріння. Ні для кого українська мова не є рідною. А спільне те, що вони почали вивчати її після повномасштабного вторгнення Росії до України на знак підтримки українців.

Сьогодні вони живуть у Львові, популяризують українську мову і культуру в соціальних мережах.

«Я просто не розумію, чому українці з власного бажання не хочуть просто розмовляти українською мовою, коли ворог говорить російською», – дивується Дан Одінот.

Про свій досвід вивчення української мови він та Ніколя Амбер розповіли Радіо Свобода. Читайте і дивіться тут

«Хочуть на обмін у Росію». Репортаж із жіночої колонії, де відбувають покарання за шпигунство і зраду

Проєкт Радіо Свобода «Крим Реалії ТБ» побував в одній із жіночих колоній, де утримують понад 80 жінок, засуджених за злочини проти національної безпеки та зраду.

Більшість засуджених живуть у відносно комфортних умовах, працюють у колонії та отримують зарплату, але часто не усвідомлюють наслідків своїх дій.

Близько 70% жінок хочуть потрапити на обмін і виїхати до Росії, переважно через родинні зв’язки або походження з окупованих територій.

Чи усвідомлюють засуджені за злочини проти національної безпеки України наслідки своїх дій? Чому більшість із них хочуть потрапити на обмін і виїхати в Росію? Про все це у репортажі з колонії за лінком

Детектив, який документував «Карлсона»: Руслан Магамедрасулов розповів про «Міндічгейт», дії СБУ і тиск на НАБУ

Руслан Магамедрасулов, детектив НАБУ, був дотичним до реалізації операції «Мідас», у межах якої НАБУ та САП оголосили про викриття злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці, а також наближені до них люди: серед них Тимур Міндіч – ексбізнеспартнер президента.

Магамедрасулова затримали співробітники СБУ 21 липня, за день до того, як парламент проголосував, а президент підписав законопроєкт, яким, фактично, хотіли ліквідувати незалежність САП і НАБУ. До початку грудня Магамедрасулов і його батько перебували в СІЗО: їх підозрюють у тому, що вони мали намір продати технічні коноплі до Росії.

Раніше Магамедрасулов хоч і заявляв, що справа проти нього є політичною і відкрита з метою тиску на все НАБУ, однак уникав прямих коментарів щодо своєї ролі в операції «Мідас». Тепер, після того, як низка деталей і фігурантів «Міндічгейту» стали відомі, а Магамедрасулову пом’якшили запобіжний захід і відпустили з СІЗО, він озвучує більше деталей: в розмові з Радіо Свобода детектив повідомив, що він займався організацією документування «Карлсона» і «Шугермена», яких слідство називає співорганізаторами корупційної схеми на «Енергоатомі». Читайте і дивіться тут

Публікації, які також можуть вас зацікавити:

Радіо Свобода Weekly – важливі новини й ексклюзиви нашого сайту в одному листі щопонеділка. Підписатись на розсилку можна тут