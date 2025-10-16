Гаубиця «Три сокири». Як американська М777 допомагає українським артилеристам

Журналісти онлайн-мережі «Настоящее время», створеної Радіо Свобода для російськомовної аудиторії, побували на позиціях 148-ї бригади ЗСУ у Дніпропетровській області. І побачили, як українські артилеристи воюють на американській М777, яку ще називають гаубицею «Три сокири».

У руках штурмана тихо потріскує детектор, водій прислухається до звуків зовні через прочинене вікно. Напівавтоматична рушниця – завжди під рукою. Через активність російських дронів запобіжні заходи посилили навіть там, де до лінії фронту, здавалося б, далеко.

[Раніше] можна було без РЕБ, без тієї самої «чуйки» їхати. А зараз уже долітають дуже далеко

«[Раніше] можна було без РЕБ, без тієї самої «чуйки» їхати – ми знали, що дрони сюди не долітають. А зараз уже не раз бувало – долітають дуже далеко», – каже військовослужбовець 148-ї бригади ЗСУ Олександр.

Місцями пожовкле осіннє листя ще не опало, а це означає – є, де сховати транспорт. Крім усього іншого, на позицію військові привезли спецзамовлення для Євгена – новенький бушлат на зиму. «Все, зима нам тепер не страшна», – приміряє він обновку. Для Євгена, колишнього водія фури, а зараз військовослужбовця 148-ї артилерійської бригади десантно-штурмових військ України, це буде вже друга зима на фронті.

«Дали повістку – пішов до військкомату, пройшов військово-лікарську комісію, – просто розповідає про себе Євген. – Поїхав до Житомира, відучився в Житомирі, пощастило – потрапив до частини. У 148-му бригаду артилеристом. Та й служимо на гарматі, воюємо з хлопцями потроху».

У цьому бліндажі Євген живе третій тиждень. Каже: їжі вистачає, колектив дружний, на умови ніхто не скаржиться. Правда, у відпустку хочеться. Євген нещодавно одружився.

«Відгуляли весілля. Побув три-чотири дні вдома після весілля з дружиною – і знову сюди. Ось і все сімейне життя до і після. Ще не відчув, як вона має змінитися. Скоро наступна відпустка. Поїдемо, подивимося, як воно – бути одруженим».

Разом з Євгеном служить Дмитро, колишній аніматор з Дніпра. Розважав дітей, перевтілюючись у казкових персонажів.

«Від триметрових ведмедів до піратів, принців або ще якихось мультяшних героїв. Образів там було безліч. Який потрібен – такий одягали, і йшли грати з дітьми, бавитися, святкувати День народження», – розповідає Дмитро.

Тепер замість плюшевих костюмів – каска і бронежилет. Дмитро відповідає за снаряди до американської гаубиці М777, або, як називають її військові, «Три сокири». Саме цей розрахунок тримає оборону на межі Дніпропетровської та Донецької областей.

Завжди, коли нам дають ціль, у нас є снаряди

«Я їх підношу. Заряджаємо. Я їх складаю, перебираю, все готую, щоб завжди були готові, якщо стрільба почнеться. Я тут відповідальний за снаряди, – пояснює свою роль у бойовому розрахунку Дмитро. – Ніколи не скаржилися на те, що немає снарядів. Завжди, коли нам дають ціль, у нас є снаряди».

Бійці ЗСУ розповідають, що російські військові намагаються використовувати погодні умови, щоб просунутися вперед: «Коли туман або дощ, найчастіше вони намагаються пересуватися пішки. За таких погодних умов дрони не можуть літати, стрімів немає, і тому важче їх виявити і знешкодити», – каже військовослужбовець 148-ї бригади Іван.

За даними OSINT-аналітиків, російське командування перекинуло для наступу на Дніпропетровську область чотири мотострілецькі дивізії з-під Покровська.