Радіо Свобода Weekly: Хаос у Конституційному суді та відповідь Зеленського Путіну

Між соромом та вдячністю – як реагують на поразку збірної України від Англії

Дива не сталося! Збірна України поступилася Англії у чвертьфіналі із рахунком 0:4. Двічі у воротах Георгія Бущана розписався Гаррі Кейн, по одному м'ячу забили Гаррі Маґвайр та Джордан Гендерсон. Англія вперше за 25 років пробивається до півфіналу Євро, а Україна припиняє свою боротьбу на чемпіонаті Європи. Зібрали найяскравіші реакції на поразку «синьо-жовтих»​.

Троє українських футболістів потрапили до двадцятки найкращих гравців «Євро-2020». Ярмоленко посів четверту сходинку, Матвієнко на 17-й, Зінченко – 19-й

Андрій Шевченко. 12 фактів про вже історичного тренера збірної України з футболу

Він вже ввійшов в історію як тренер, якому вдалося перервати прокляття групових етапів на чемпіонатах Європи. Він продовжує залишатися одним із найкращих українських футболістів в історії. Проте Андрія Шевченка може й не було б в українському футболі, адже батько був проти такого захоплення. Радіо Свобода зібрало цікаві факти з життя тренера збірної України з футболу, який вже увійшов в історію.

«Сі Бриз-2021»: як тренуються українці за стандартами НАТО

Іноземні військові кораблі, що беруть участь у «Сі Бризі-2021», один за одним швартуються в Одеському порту. Тим часом на полігоні «Олешківські піски» на Херсонщині набирає обертів сухопутна фаза навчань. Перший етап оцінювання ВМС ЗСУ щодо взаємосумісності роти з підрозділами НАТО триватиме п'ять днів, в ролі експертів – офіцери з Німеччини, Канади, Чехії та Італії.

Радіо Свобода поспілкувалося з командувачем ВМСУ контрадміралом Олексієм Неїжпапою про можливі провокації Росії на «Сі Бризі», дивізіон «Айлендів» та ескадрилью «Байрактарів».

Зеленський відповів Путіну на заяви про «один народ» і «зовнішнє управління»

Президент Володимир Зеленський відповів Володимиру Путіну на заяви про «один народ» і «зовнішнє управління» Україною. Каже, є багато спільного, але «неможливо одночасно говорити про «один народ» і відверто захоплювати наші території і продовжувати бійню на Донбасі». А тези російського президента про «зовнішнє управління» назвав «суто пропагандистською мантрою» для внутрішнього споживача в Росії

«Були б одним народом, то в Москві, швидше за все, ходили б гривні, а над Держдумою майорів би жовто-блакитний прапор. Тож точно не один народ. У кожного з нас свій шлях», – сказав Зеленський. Варто додати, Путін також назвав керівництво України «недружнім», а Медведчука «українським націоналістом».

У чому маршируватимуть жінки-військові?

Крокування маршовим кроком на підборах – це ще одна ілюстрація зневажливого ставлення до жінок із боку частини військового керівництва та ігнорування справжньої війни на сході України. Так вважають експертки й жінки-військовослужбовиці, з якими поговорило Радіо Свобода. У парламенті міністрові оборони навіть вручили туфлі на підборах. Водночас, Міноборони вже заявили, що змінять парадні черевики військовослужбовиць після хвилі критики.

Хаос у Конституційному суді: двовладдя через указ Зеленського, «війна розпоряджень» та дива розподілу справ (розслідування)

Хаос в Конституційному суді. В інституції, яка може визнати будь-який закон неконституційним, після указів Зеленського утворилось двовладдя. Самі судді досі відмовляються вивчати обставини ймовірного дисциплінарного проступку Олександра Тупицького, а натомість на його місце Офіс президента вже планує оголосити новий конкурс. Що, на думку експертів, може стати «бомбою сповільненої дії», бо посилить правову невизначеність.

«Схеми» проаналізували, що відбувається всередині Конституційного суду, що не так із розподілом справ в цьому суді, як вдалося ухвалити резонансне рішення, пов’язане із заводом Коломойського та НАБУ, і чому питання довіри і легітимності сьогодні уже ставлять не до одного Тупицького, а до усього Конституційного суду і майбутніх ухвалених ним рішень.

Підсумки з Ради: розбірки Тищенка і Куницького, закон про корінні народи і український Нью-Йорк

Верховна Рада у першому читанні ухвалила так званий законопроєкт про олігархів. Зеленського назвали вбивцею Конституції, а у «Слузі народу» з цим не згодні. В Україні з’явився закон про корінні народи та свій Нью-Йорк. Депутати подарували міністру оборони взуття на підборах, а журналісти знайшли у Миколи Тищенка незадекларовану нерухомість.

«Підсумки з Ради» – про те, чим жив парламент на цьому пленарному тижні ↓

Далі коротко про те, що ви могли пропустити:

Верховна Рада розгляне «невідкладний» законопроєкт президента Зеленського, який має на меті розширити зображення державного герба. Оприлюднене зображення пропонованого герба, що є цілком іншим, ніж те, яке було визнане переможцем конкурсу, проведеного минулого року.

Венедіктова спершу передала «департамент війни» від Мамедова до Якубовського, а потім забрала в Якубовського та залишила під своїм контролем. Експерти та правозахисники розкритикували це рішення, звернувши увагу на те, що Якубовський «жодного досвіду у розслідуванні воєнних злочинів і порушень міжнародного гуманітарного права не має».

Apple відкрила офіційне представництво в Україні. Напередодні в компанії з’явилася підтримка українською мовою. «Apple планує самостійно ввозити техніку в Україну», – розповів міністр цифрової трансформації.

Земля і люди: як вплине ринок землі на фермерів, агрохолдинги і на простих селян

1 липня в Україні почав діяти ринок землі: українці тепер можуть продавати одне одному ділянки сільськогосподарського призначення, наразі – до 100 гектарів в одні руки. Уряд і експерти сподіваються, що ринок землі сприятиме інвестиціям, розвитку українського села та наповненню бюджету. Аграрії, від малих фермерів і до великих компаній, готуються до нових витрат і до викликів, пов’язаних із можливим перерозподілом аграрних земель в Україні. Між тим, селяни-власники паїв здебільшого не поспішають їх продавати, адже за прогнозами земля в Україні дорожчатиме. Радіо Свобода поговорило про ринок землі з аграріями, з Мінагрополітики та з профільними експертами.

Камінер про Росію після Путіна, «цинізм» Німеччини і незбитого Руста

Він народився у Москві, однак став одним із найпопулярніших німецьких письменників. Він не пише російською, відмовляється від співпраці з російськими пропагандистами, але його називають «найвідомішим росіянином у Німеччині».

Він різко критикує Володимира Путіна, розв’язану проти України війну, однак переконує у можливості ліберальної Росії. Свого часу він міг збити літак Матіаса Руста, однак той приземлився в центрі столиці СРСР і в нульових пілот зустрівся з ним у ФРН. Про це та багато іншого – в «Субтньому інтерв’ю».

80 років тому: яку державу хотіла створити ОУН(б) у 1941 році?

80 років тому – 30 червня 1941 року – у Львові з ініціативи бандерівського крила ОУН проголосили Акт відновлення Української Держави. Ця подія сталася невдовзі після того, як місто захопили німецькі війська. Попри те, що ініціатори проголошення Акту виказали свою лояльність до Німеччини загалом і до тодішнього німецького очільника Адольфа Гітлера зокрема, ця ініціатива не зустріла в німців розуміння. Невдовзі ініціатори проголошення Акту опинилися в ув’язненні.

Більше про ті події і про те, якою могла би бути бандерівська Українська Держава – в «Історичній Свободі».

Радіо Свобода запустило новий мобільний застосунок

Радіо Свобода запустило новий мобільний застосунок. Тепер Ви можете дивитися прямі ефіри з усіх важливих подій в Україні і світі. А ще – налаштувати стрічку новин Радіо Свобода під власні інтереси. Встановлюйте оновлений застосунок на смартфони та планшети на платформах iOS і Android.

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