Российские военные в Украине жалуются на командование, отсутствие отпусков и большие потери. Недовольство, которому есть многочисленные свидетельства в российских социальных сетях, подтверждают несколько аудиозаписей разговоров военных РФ, которые получили Донбасс Реалии (проект Радіо Свобода) от одного из разведывательных органов Украины.

По отдельным перехватам сложно составить полную картину происходящего, но отдельные настроения в войсках РФ понять можно и представить – каким свое положение на фронте видят военнослужащие армии России.

Донбасс Реалии публикует отрывки аудиозаписей разговоров российских военных. Все они состоялись в июле 2023 года».

Запись первая. «Путину информацию не доводят. Каждый боится»

Место дислокации – оккупированный город Рубежное в Луганской области.

Военный РФ отвечает на звонок женщины и первым делом возмущается, что его командованию «плевать на людей». Мол, их отправляют на передовую «с четырьмя рожками для автоматов против танков и артиллерии». Военнослужащий рассказывает, что от одного из батальонов его бригады осталась лишь рота.

Валяются, даже забрать не могут некоторых

«Размотало их. Валяются, даже забрать не могут некоторых, уже сгнили, черви сожрали. Представь, без техники, без всего, без связи кинули на «передок».

В разговоре российский военный рассуждает – почему так происходит и приходит к выводу, что командование всячески пытается скрывать то, что происходит на передовой.

У нас командующий армией – убл*док конченый

«У нас, видишь, командующий армией – убл*док конченый. Ему докладывают что, например: «Потери, одни потери». Он отстраняет тех, кто докладывает. Все скрывается. Путину информацию не доводят. Каждый боится. Те, кто пытается доложить, – их сразу снимают, отправляют на «передок». И «мобиков» отправляют на «передок». Хотя Путин говорил до этого, что отправлять никого не будет, а в итоге генералам пофиг. Они себе звезды зарабатывают и пофиг им на людей, хоть «все сдохните».

Запись вторая. «Ни выходных, ни отпусков»

Место дислокации – в районе Белогоровки Луганской области.

Военный РФ разговаривает, предположительно, также с военнослужащим. Тот спрашивает: «Куда пропал, почему не звонишь?». На что первый военнослужащий отвечает, что у него проблемы со связью и он все так же находится на передовой. Жалуется, что никому не дают отпусков, потому что ранее «погиб целый батальон», который отправили на штурм, и людей не хватает. Далее их диалог дословно:

Это что за командир, который говорит «все сдохнете?»

«- И что вообще говорят? Народ-то гибнет.

- Говорят: «Вы все тут сдохнете». Комбриг сказал.

- Завалите его нах*й, пидара этого еб*нного.

- Его целая рота охраняет.

- Да и пох*й, вместе с этой ротой нах*й. Это что за командир, который говорит «все сдохнете?» Командир – это то лицо, который должен всех бодрить и говорить правильные вещи.

- У нас часть такая конченная. 35-я (вероятно, 35 отдельная мотострелковая бригада – ред.)

- Та 35-я, 38-я – они все конченные. Вот у нас 42-й полк – тоже две с половиной тысячи – никого нах*й не осталось. «Мобики» все».

Запись третья. «У них «арта» за*бись работает»

Место дислокации – в районе оккупированной Курдюмовки Донецкой области.

Двое военнослужащих РФ обсуждают ситуацию на фронте, в частности на Бахмутском направлении. Один из них жалуется, что «третий батальон разъ*бали полностью». После этих слов собеседник интересуется - наступает там российская армия или обороняется.

Они наступают, мы стоим в обороне

«Они наступают, мы стоим в обороне, да. У них «арта» за*бись работает. У нас 30 человек без вести пропали. 15 человек в плен взяли».

На это второй военнослужащий отвечает, что на его участке фронта тоже самое происходит, мол за одну артиллерийскую атаку «целыми ротами выбивают».

В одном из недавних разведывательных отчетов министерства обороны Великобритании указано на значительное количество отказов воевать среди военных армии РФ.

По предположению британской разведки, влияет на такие настроения недостаточная подготовка, отсутствие мотивации и стрессовые ситуации, которые ждут российских военных по всей линии фронта.

В то же время Россия пока компенсирует нехватку солдат массовым привлечением новых людей без надлежащей подготовки.