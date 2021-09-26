Радіо Свобода Weekly: Як причали та цілий острів у Києві відійшли у приватні руки бізнесмена?

Подаровані береги: як 10 причалів та цілий острів відійшли в одні руки через лист Нацполу часів Крищенка

У новому розслідуванні «Схеми» встановили, як сотні тисяч квадратних метрів прибережної зони перейшли у приватні руки однієї людини. Йдеться про дамби, причали та цілий острів посеред Києва. Хто ж отримав всі ці «скарби»?

Це – маловідомий київський юрист-бізнесмен Костянтин Бойко. Але простим він здається лише на перший погляд. Низку об’єктів прибережної зони Києва та області Бойко отримав завдяки листу до Національної поліції. Він повідомив, що нібито знайшов безхазяйні «гідротехнічні споруди», а поліція натомість попросила взяти їх на зберігання. Частину з них він вже оформив у приватну власність.

Та чи могло керівництво Нацполу не знати про такі «прохання» своїх слідчих? Ниточки у цій схемі тягнуться до ексголови київської поліції Андрія Крищенка. Якого у день виходу розслідування, призначили заступником Віталія Кличка. Читайте і дивіться ↓

Сам Крищенко вже відрегував на розслідування журналістів, повідомивши, що звернеться до НАБУ з проханням «в максимально стислі терміни провести повну і неупереджену перевірку інформації».

Усик рішенням суддів переміг Джошуа і став чемпіоном світу у важкій вазі

Олександр Усик – чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO. Суперником українського боксера був Ентоні Джошуа, який 4 роки тому без чемпіонських титулів залишив Володимира Кличка.

За результатами бою з Джошуа український боксер був визнаний переможцем. Рішення суддів за підсумками 12 раундів – 117:112, 116:112, 115:113 на користь українця.

Маємо бути готові до звільнення окупованих територій – головнокомандувач ЗСУ Залужний

На сьогодні є тільки дипломатичне врегулювання конфлікту на Донбасі. Але українська армія має готуватися і до наступу, щоб бути здатною силовим шляхом звільнити окуповану Росією територію. Це заявив в ексклюзивному «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний.

Чи є заборона стріляти у відповідь? Коли зникне «совок» у ЗСУ та буде оновлено техніку? Коли будуть виплачені заборгованості військовим? Читайте.

«Антиолігархічний» закон Зеленського: протидія олігархам чи крок до диктатури

Запеклі дискусії та суперечки, взаємні звинувачення у підтримці олігархів та блокування трибуни – під такий супровід Верховна Рада ухвалила ініційований президентом України так званий «антиолігархічний» закон. Якщо на Банковій вважають це кроком до зменшення впливу олігархів на владу, то в опозиції та в експертному середовищі говорять про нарощування впливу президента та можливість у ручному режимі «призначати» олігархами своїх опонентів. Натомість вони радять запроваджувати комплекс реформ, які б обмежили вплив олігархів. «Плюси» і «мінуси» закону дослідили журналісти Радіо Свобода.

«Вакцинація» на папері: як в Україні підробляють ковід-сертифікати (розслідування)

Деякі українці готові платити немалі гроші за підроблений сертифікат про вакцинацію для виїзду за кордон, повідомляють МОЗ і правоохоронці. Це підтвердило Радіо Свобода: у своєму розслідуванні журналісти розкрили схему замовлення і виготовлення підробних документів та декого з, імовірно, причетних осіб.

Підробка статусу вакцинації несе небезпеку і для здоров’я людей, і для міжнародного іміджу України, документам якої дедалі менше довірятимуть, попереджають експерти. Детальніше – за лінком.

«Бродячі кибитки медиків – ганьба РФ!». У Криму медичний десант із Росії?

Гострий дефіцит лікарів у Ялті. Підконтрольна Кремлю влада Криму стверджує, що не вистачає 50 відсотків медпрацівників. Громадські активісти міста вважають, що ситуація навіть гірша. Напруження загострилося ще й через пандемію коронавірусу. Ялта часто опиняється у лідерах антирейтингу регіонів Криму із захворюваності. До міста час від часу перекидають так звані медичні десанти – лікарів з Росії, які працюють вахтовим методом, а потім повертаються додому. Дійшло й до того, що медицину в Ялті курує не профільне міністерство, а так зване Федеральне медико-біологічне агентство Росії. Більше – за лінком.

РПЦ мститься Варфоломію за візит до Києва та погрожує походом в Африку – релігієзнавець

Синод Російської православної церкви (РПЦ) на засіданні 24 вересня 2021 року в Москві вирішив позбавити Вселенського патріарха права бути лідером православного світу, а також анонсував відкриття власних парафій в Африці, як помсту за визнання Православної церкви України (ПЦУ) Олександрійським патріархатом. Це в рубриці «Точка зору» констатує релігієзнавець Дмитро Горєвой.

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Подвійне громадянство для українців може й не потребувати конституційної більшості

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10 фактів про Соломію Крушельницьку: ідеальна співачка, якій аплодував світ

Вона була – довершена гармонія... Винятково сильне і приємне для вуха сопрано, вроджений акторський талант, досконале виконавське мистецтво, краса фізична і духовна. Соломію Крушельницьку досі вважають неперевершеною оперною дівою, яка перетворювала кожну виставу на неповторне мистецьке явище, на те, що означали словом «тріумф». Про неї знав весь світ. Свої особисті концерти вона завжди закінчувала українськими народними піснями. Радіо Свобода зібрало 10 фактів про Соломію Крушельницьку, яку називають «ідеальною співачкою».

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