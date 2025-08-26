Доступність посилання

Юнаки до 22 років можуть перетинати кордон. Які нові правила запровадив уряд?

Уряд оновлює правила перетину державного кордону
  • Нові правила виїзду чоловіків: як це працюватиме?

Уряд оновлює правила перетину державного кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років, повідомив президент Зеленський.

Чому влада йде на таке рішення?

Що про це думають військові?

Також влада збирається посилити штрафи для чоловіків, які незаконно виїжджають з країни.

  • Брат прем’єрки виїхав з України: що про це відомо?

Тим часом очільниця уряду України Юлія Свириденко підтвердила, що її рідний брат проживає за кордоном.

Що про це відомо?

Про це дивіться у програмі Свобода Live:

