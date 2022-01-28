Зеленський скликає пресконференцію для іноземних медіа 

На тлі скупчення російських військ неподалік українського кордону, президент України Володимир Зеленський скликає пресконференцію для журналістів закордонних медіа. Напередодні відбулася його телефонна розмова з президентом США Джозефом Байденом. У Білому домі повідомили, що Байден підтвердив готовність Сполучених Штатів разом зі своїми союзниками та партнерами рішуче відреагувати, якщо Росія продовжить вторгнення до України. Разом з тим, телеканал CNN, посилаючись на українського високопосадовця, повідомив, що розмова між президентами «не відбулася добре». Байден нібито попередив Зеленського, що нове російське вторгнення практично неминуче у лютому. Водночас, як зазначає CNN, український президент назвав загрозу вторгнення «небезпечною, але неоднозначною». Офіційно, Білий дім та ОП заперечують непорозуміння між президентами США та України.

Брифінг Зеленськго для іноземних медів розпочнеться о 17:00.

Радіо Свобода транслюватиме пресконференцію у прямому ефірі програми «Свобода Live».