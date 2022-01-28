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Політика

Зеленський скликає пресконференцію для іноземних медіа 

Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу за підсумками саміту «Східного партнерства». Брюссель, 15 грудня 2021 року

На тлі скупчення російських військ неподалік українського кордону, президент України Володимир Зеленський скликає пресконференцію для журналістів закордонних медіа. Напередодні відбулася його телефонна розмова з президентом США Джозефом Байденом. У Білому домі повідомили, що Байден підтвердив готовність Сполучених Штатів разом зі своїми союзниками та партнерами рішуче відреагувати, якщо Росія продовжить вторгнення до України. Разом з тим, телеканал CNN, посилаючись на українського високопосадовця, повідомив, що розмова між президентами «не відбулася добре». Байден нібито попередив Зеленського, що нове російське вторгнення практично неминуче у лютому. Водночас, як зазначає CNN, український президент назвав загрозу вторгнення «небезпечною, але неоднозначною». Офіційно, Білий дім та ОП заперечують непорозуміння між президентами США та України.

Брифінг Зеленськго для іноземних медів розпочнеться о 17:00.

Радіо Свобода транслюватиме пресконференцію у прямому ефірі програми «Свобода Live».

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