Швеція посилює оборону через Крим і Донбас – експерт

У нейтральній Швеції розпочалися наймасштабніші за 20 років військові навчання «Аврора-17» за участі США та інших країн НАТО. Це підрозділи зі США, Франції, Данії, Естонії, Фінляндії, Литви та Норвегії і 19 тисяч шведських військових. Мета навчань – відпрацювати реакцію на «несподівану атаку». У збройних силах Швеції вважають такий сценарій «малоймовірним», однак експерти не поспішають спростовувати російську загрозу для регіону.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=//soundcloud.com/radiosvoboda/shvetsya-posilyu-oboronu-cherez-krim-donbas-ekspert">SoundCloud</a>

​

Портове місто Гетеборг – саме сюди заходитимуть війська країн-партнерів у разі нападу на Швецію. Тут 13 вересня розпочався перший етап військових навчань «Аврора-17». Присутні на військовій базі в Гетеборгу шведські, американські та французькі військові переконували: не розглядають потенційної атаки з боку якоїсь конкретної держави.

Ми не скеровуємо сигналів безпосередньо до Росії. Ми скеровуємо сигнали оточенню

Однак слово «Ryssland» – шведською «Росія» – звучало під час розмов із журналістами чи не найчастіше. У коментарі Радіо Свобода головнокомандувач збройних сил Швеції Мікаель Биден сказав: «Ми не скеровуємо сигналів безпосередньо до Росії. Ми скеровуємо сигнали оточенню. Ми говоримо: ми тут, ми беремо відповідальність за стабільність та безпеку в Швеції. Ми робимо це самотужки і ми робимо це разом з іншими».

США та Франція привезли до Гетеборга свої системи протиповітряної оборони: Patriot і SAMP/T відповідно. Швеція наразі обирає між цими двома варіантами, якими повністю замінить теперішні системи ППО. Прибуття перших комплексів очікують у 2020 році – за оцінками шведських експертів, це стане однією з найбільших інвестицій в оборону країни.

Нейтралітет завжди був «товарним знаком» Швеції

Навчання «Аврора-17» охоплять регіон Стокгольма, а також західне і східне узбережжя Швеції. Тренуватимуться на морі, в повітрі і на землі. У збройних силах наголошують, що НАТО не є ані учасником, ані організатором маневрів, однак супротивники військових блоків у Швеції розцінюють навчання як зближення їхньої країни з Північноатлантичним альянсом.

74-річний Улоф Петрен із Гетеборга розповів Радіо Свобода, що звик чути стрілянину на військовій базі неподалік свого дому, однак «Аврора-17» його турбує.

«Це трюк, щоб зблизитися з НАТО, і мені це не подобається. Це не сприяє досягненню миру. Це призводить до більшої напруженості у нашій частині світу, – вважає пенсіонер. – Я би хотів, щоб ми дотримувалися нейтралітету – це було «товарним знаком» Швеції упродовж багатьох років».

Навіть після Грузії в 2008 році ніхто в Швеції не задумувався про готовність оборони чи про можливість війни

​Андрій Качур, голова організації «Українська молодь Швеції» розповідає: упродовж останніх років скандинавська країна збільшила видатки на оборону, відновила обов’язкову військову службу і почала дискутувати про харчові запаси і бункери на випадок війни.

«Я тут живу протягом 16 років, навіть після Грузії в 2008 році ніхто в Швеції не задумувався про готовність оборони чи про можливість війни. Але після подій в Україні 2014 року все змінилося», – зазначив він у Facebook, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.

Є побоювання, що Ґотланд може стати «другим Кримом»

«Аврора-17» є реакцією на анексію Криму та події на Донбасі

Директор шведського Інституту досліджень Росії та Євразії Клаес Левінсон у телефонній розмові з Радіо Свобода наголосив: у Швеції ніхто не вірить, що Росія могла би напасти й окупувати країну. Однак безпекова ситуація в балтійському регіоні суттєво змінилася упродовж останніх років, тому країна нарощує оборонний потенціал. «Аврора-17», на думку експерта, є реакцією на анексію Криму та події на Донбасі.

Зокрема, значна частина навчань пройде на острові Ґотланд у Балтійському морі – за словами директора Інституту досліджень Росії та Євразії, Ґотланд є стратегічно важливим для Росії. Радіо Свобода поцікавилося: чи є побоювання, що Ґотланд може стати наступним Кримом?

Ґотланд завжди був неймовірно важливим для Росії, вони хочуть завадити функціонуванню НАТО у балтійському регіоні

«Так, звичайно, і це пов’язано зі зростанням напруження в регіоні. Ніколи не буде битви між Росією та Швецією, адже йдеться про конфлікт між НАТО й Росією. Хто знає, що станеться у конфлікті такого масштабу? Ґотланд завжди був неймовірно важливим для Росії, вони хочуть завадити функціонуванню НАТО у балтійському регіоні», – відповів Клаес Левінсон.

За його словами, у дев’яностих Ґотланд був «фортецею», однак згодом усе військове оснащення з острова прибрали. Після Донбасу та Криму ситуація у міжнародному оточенні змінилася, тож сьогодні Швеція повертає захист на свої кордони – і зокрема на острів Ґотланд, зазначив експерт.