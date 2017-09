«Зробимо Україну чистою разом»: щоб розгребти відходи, країні потрібен закон

Україна посідає перше місце у світі за кількістю сміття, що припадає на одного українця. Його забагато виробляють, не сортують і не переробляють. Як очистити Україну від сміття? Починати треба із законодавства – говорить президент екологічної кампанії Let’s do it, Ukraine («Зробимо Україну чистою разом») Юлія Мархель. За її словами, участь держави тут є ключовою. До Всесвітнього дня прибирання, який відзначають 15 вересня, Радіо Свобода поспілкувалося із екологом про проблему сміття в Україні.

– В першу чергу треба спрямувати зусилля на найпростіші моменти – це законодавство. Має працювати законодавство і мають бути відповідні закони. Тому що на сьогоднішній день дуже багато українців готові бути екологічно свідомими, але за відсутності законодавства, за відсутності фактично національної стратегії поводження з відходами у нас є хаос у відношенні з відходами. Але друга така важлива частина – що кожна людина має починати з себе. І необхідно, дійсно, робити таку велику коаліцію між владою, бізнесом, засобами масової інформації, громадськістю і робити велику інформаційну кампанію, щоб кожен українець знав, з чого треба починати, які елементарні речі потрібно робити тут зараз вдома для того, щоб ми жили в чистій країні.

– З 1 січня наступного року країна має розподіляти відходи за видами і починати їх переробляти. Як практично це організувати за такий короткий час?

Потихеньку у нас міста стають дійсно відповідальними

– Let’s Do It, Ukraine – найбільший екорух в Україні, ми робимо велику інформаційну кампанію. Також ми працюємо зі школами. У нас є такий шкільний марафон зі збору відходів Let’s Do It, Ukraine School recycling, який сприяє активізації населення, не лише школярів. А школярі вчаться, як активізувати своє місто, своє село, і потихеньку у нас міста стають дійсно відповідальними і роблять recycling.

– Активісти, скажімо, прибрали парк, очистили все, а що далі, як переробляти сміття?

– Вже другий рік поспіль Let’s Do It, Ukraine працює над цим. Цьогоріч ми вже об’єднали понад 1 мільйон 100 тисяч людей, які виходили більш ніж на 5 тисячах локацій протягом року, і наші зусилля зараз йдуть до того, щоб, можливо, здавати на перероблення. Громадяни здають в пункті прийому вторинної сировини. І ми всіх закликаємо знаходити свої пункти прийому вторсировини і працювати з цими бізнесменами, які викуповують по факту сміття, роблячи їх ресурсами.

Окрім того, у нас є мобільний додаток, ми ще його розробляємо з волонтерами. Але він вже потихеньку діє і називається Let’s Do It, Ukraine. Там можна об’єднатися щодо прибирання, і можна ще знайти пункти прийому вторинної сировини. Ми ще будемо працювати над цією мапою для того, щоб протягом року до Всесвітнього дня прибирання 15 вересня 2018 року з’явилися фактично ці пункти прийому сировини не лише у великих містах України, але й у маленьких селищах.

– Як навчитися цим екологічним практикам? Німці, наприклад, розкладають свої відходи у 10 різних коробок. Чи під силу це зробити в Україні?

Щодня потрібно робити одні й ті самі речі, які і будуть формувати нашу національну культуру чистоти

– Насправді Zero waste рух також дуже активно розвивається в Україні, але хочеться сказати, що кожен українець просто має починати з себе і привчитися дуже легко. Просто щодня потрібно робити одні й ті самі речі, які і будуть формувати нашу національну культуру чистоти. Не споживати пластикові пакети, старатися вичитувати, що переробляється, купувати товари в такій упаковці, яку можна продати за гроші.

До речі, в Києві у нас є підприємство «Київміськвторресурси», яке приймає 27 найменувань сміття за гроші. Українці насправді люди дуже розумні, і якщо пояснити українцям, що це можна продавати, вони стануть продавцями свого сміття, і це ще більше буде їх мотивувати. Ну, звичайно, крім того, що ми рятуємо планету і робимо максимально все для того, щоб наша країна не перетворилася на велике сміттєзвалище.

– А що робити із небезпечним сміттям, з батарейками, ліками? В будь-якій європейській країні існує правило – «невикористані ліки поверніть до аптеки». Що з цим в Україні?

У нас з’являється багато сортувальних ліній, які теж дають змогу українцям не викидати відходи на сміттєзвалище, а здавати їх на переробку

– Вся ця законодавча база, я сподіваюся, за три найближчі місяці допрацюється. Тому що батарейки українці збирають вже років 2-3. Але в нас немає такого переробного заводу і зараз все це збирається в ангари. Сподіваємося, що вже за новим законодавством у нас з’являться такі переробні заводи, які зможуть це переробляти. Крім цього, у нас з’являється багато сортувальних ліній, які теж дають змогу українцям не викидати відходи на сміттєзвалище, а здавати їх на переробку і гарантовано знати, що це не зашкодить природі.