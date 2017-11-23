Дипломатична напруга між Києвом та Белградом продовжує зростати

Ґордана Кнежевич

Україна вже давно висловлює незадоволення присутністю сербських добровольців на сході України, які воюють на стороні проросійських сепаратистів. Але український посол в Сербії Олександр Александрович значно посилив напруження, коли на початку листопада звинуватив Росію у використанні пропаганди та безпекових служб у заманюванні сербів із метою воювати проти Києва та припущеннями про те, що Москва використовувала Сербію для того, щоб посіяти розбрат на Балканах.

У вівторок посол Олександр Александрович на сербському телебаченні знову прокоментував відносини між Києвом та Белградом, заявивши, що вони погіршилися після того, як Сербія минулого року проголосувала проти української резолюції про права людини у Криму в Генеральній асамблеї ООН.

У відповідь МЗС Сербії розкритикувало слова українського дипломата та навело приклади, коли голосування України в ООН також суперечило інтересам Сербії, звинувативши при цьому Україну «в підтримці позицій західних країн, які прагнуть змінити рамки міжнародної місії ООН у Косові».

Про інтерв’ю українського посла в Белграді і відповідь на нього голови МЗС Сербії повідомили українська служба британської медіакомпанії ВВС і українське інтернет-видання «Європейська правда». У цьому інтерв’ю посол також повідомив, що вже 14 місяців чекає на зустріч із головою МЗС Сербії, у той час як сам Івиця Дачич відповів на це, заявивши, що голова МЗС України Павло Клімкін за чотири роки взагалі жодного разу не прийняв посла Сербії. «Як вони поводяться з нами, так і ми будемо вчиняти з ними», – заявив Дачич.

МЗС Сербії офіційно заявило, що дипломата не приймають через «загальноприйняті дипломатичні правила взаємності».

​1 листопада в інтерв’ю для сайту BIRN посол України заявив, що Росія «тренує сербських найманців, щоб вони вбивали українців». Посол використовував ці приклади, щоб відмітити, чому Київ ставить під сумнів сербські наміри, коли мова йде про їхні відносини.

«Коли сербські політики подорожують до Криму і вихваляють Путіна за його «мудру і міцну політику», коли є сербські найманці [які воюють на територіях, підконтрольних сепаратистам], коли є голосування Сербії в ООН проти України – все це, авжеж, створює негативний образ Сербії в Україні», – сказав Александрович.

Посол навів ці приклади як причини занепокоєння відносинами Сербії із Росією. МЗС Сербії тоді не люб’язно відгукнулося на коментарі Александровича, попереджаючи Київ, що міністерство буде «змушене вжити заходів» у разі, якщо дипломат не виправить свою «неприйнятну поведінку», і при цьому наголошуючи, що вони віддані створенню добрих відносин з Україною.

Міністр закордонних справ Сербії Івиця Дачич у своїй заяві наголошував, що Сербія вжила всіх необхідних заходів для того, щоб притягти до відповідальності осіб, що воюють за кордоном, в тому числі і в Україні. Україна ж, за його словами, не вжила заходів проти своїх громадян, котрі на початку 90-х років у Хорватії брали участь в насильстві над місцевими сербами.

МЗС України викликало до Києва на консультації посла в Белграді, а Белград із такого самого приводу викликав до Сербії свого посла в Києві Раде Булатовича. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав Сербію поважати суверенітет та територіальну цілісність України.

Є дані про те, що близько 300 сербів воюють на сході України, деякі з них з’являються на нещодавньому відео Радіо Свобода.

2 листопада сербська ультранаціоналістична Радикальна партія під час парламентської сесії закликала до вислання Александровича. Депутати від партії також оголосили, що двоє їхніх парламентарів відвідали Крим на запрошення Росії та заснували міжнародну організацію під назвою «Друзі Криму». Вони також випустили заяву про те, що партія «поважає територіальну цілісність Росії з Кримом у її складі, бо Росія поважає територіальну цілісність Сербії».

Інша група сербських політиків, включаючи членів проросійської Сербської народної партії, відвідала у Криму відзначення сторіччя російської революції 1917 року. Це змусило МЗС України зробити заяву у відповідь, висловивши «серйозне занепокоєння з приводу незаконних контактів представників Сербії з окупованим Кримом».

Сербський уряд замість того, щоб відкинути дії радикальних та інших парламентських опозиціонерів, вирішив звинуватити Україну у погіршенні відносин між державами. Дачич описав загострення напруженості як частину «спроби зруйнувати стосунки Сербії з Росією».

З іншого боку, члени деяких опозиційних партій в Сербії прокоментували ситуацію як результат нестабільної зовнішньої політики своєї держави.

Член комітету з зовнішньої політики сербської Демократичної партії Александра Єрков заявила, що такі «перемикання» між підтримкою позицій Росії та ЄС щодо України лише змушують Сербію виглядати як несерйозний партнер. «Ми не можемо просто змінювати сторони залежно від того, куди вітер дме», – заявила вона.

Президент Сербії Александар Вучич 9 листопада заявив, що українці й серби – дружні народи, й висловив сподівання, що непорозуміння будуть врегульовані найближчим часом.

Деякі спостерігачі вважають, що криза у відносинах України та Сербії є прямим наслідком зовнішньої політики Вучича, який намагається залишатися вірним Москві, при цьому підтримуючи добрі відносини з ЄС.

Оригінал матеріалу – на англомовному сайті РВЄ/РС