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09 Грудень 2017, Київ 07:14
Політика

Радіо Свобода Daily: що спільного між MH17 та генерал-полковником Росії Ткачовим?

Реконструйована з уламків частина корпусу «Боїнга», яка була представлена у Нідерландах у жовтні 2015 року

Що спільного між MH17 та Ткачовим?

Один із фігурантів справи про збитий літак MH17 може бути генерал-полковником Росії. Міжнародна група розслідувачів Bellingcat і російське видання The Insider опублікували спільне розслідування, в якому ідентифікували одну з ключових фігур, що може бути причетна до збиття у небі над Донбасом «Боїнга» «Малайзійських авіаліній» у липні 2014 року. Експерти Bellingcat і The Insider стверджують, що «Дельфін» на перехоплених записах телефонних розмов – це генерал-полковник російської армії в запасі, чинний головний інспектор Центрального військового округу Міністерства оборони Росії Микола Ткачов. Сам він стверджує, що не має стосунку до подій на сході України. Що відомо про Миколу Ткачова з його біографії? Як сталося, що порівняти «Дельфіна» і Ткачова розслідувачі змогли тільки зараз, через кілька років після публікації аудіозаписів? На ці запитання відповів один із авторів розслідування, керівник видання The Insider Роман Доброхотов.

Генерал-полковник Микола Ткачов (крайній зліва) на прийнятті в Кремлі, фото архівне
Генерал-полковник Микола Ткачов (крайній зліва) на прийнятті в Кремлі, фото архівне

Саакашвілі затримали

Лідер партії «Рух нових сил», екс-голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі був затриманий у Києві ввечері 8 грудня. «Затриманий поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Плануються слідчі дії та звернення в суд про обрання запобіжного заходу. Як і обіцяли, силовики зробили все, щоб уникнути крайніх силових дій і крові», – написав генеральний прокурор України Юрій Луценко.

НАБУ у Мін’юсті

Співробітники НАБУ провели обшук у службовому кабінеті одного з посадовців Міністерства юстиції України. «Детективи отримали оперативну інформацію про те, що частина запитуваних документів знищується. В результаті обшуку ця інформація підтвердилась, залишки документів вилучено», – йдеться у повідомленні НАБУ. У Міністерстві юстиції України твердження про ризик знищення документів заперечують і звернулись до Генпрокуратури з проханням розпочати з цього приводу кримінальне провадження.

Далі коротко.

НАЗК повідомило, що припиняє доступ НАБУ до реєстру декларацій.

Венеціанська комісія рекомендувала продовжити перехідний період до застосування «мовної статті» (у Міносвіти з рекомендацією погодились).

І ще трохи про бюджет

Ще ніколи державний бюджет не ухвалювати так дисципліновано і вчасно, вважають в уряді. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман називає цей кошторис «бюджетом економічного зростання». Втім, і зауважень до головного фінансового документа вистачає. Наприклад, економіст Володимир Дебой зауважує, що місцеві бюджети отримають недостатньо коштів, тож не зможуть повноцінно виконувати свої функції в рамках децентралізації. А політичний експерт Валерій Клочок вважає, що економічного розвитку годі чекати, доки бюджет не отримує необхідні йому надходження з податків. Про переваги і недоліки бюджет-2018 читайте тут.

Румунські королі

Архітектура і оздоблення будинків вражають вже при в’їзді в село Нижня Апша на Закарпатті. І що далі до центру, то сильніші враження. Майже всі жителі села – румуни. Все життя вони тяжко працюють, в основному виїжджають на заробітки за кордон, а все зароблене вкладають у свої будинки-палаци. Ці люди з дитинства стають до роботи і не знають слова «відпочинок», втім, дехто з жалем зізнається, що став заручниками таких своїх традицій. «Румунські королі» пустили нас до себе і дозволили розповісти про їхню несхожіть у документальному циклі #ВУКРАЇНІ.

Румунські королі | #ВУКРАЇНІ (відео)
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ЗАВАНТАЖИТИ

Віртуальна реальність не лише для ігор

Багато людей вже неодноразово чули термін «віртуальна реальність», але мало хто дійсно знає про велику кількість можливостей практичного використання цієї технології в різних сферах. Хоча й окуляри віртуальної реальності зазвичай асоціюють саме з відеоіграми та розвагами, але їх застосовують навіть для лікування людей.

Насправді VR-можливості дуже широкі: абітурієнти можуть ознайомитися зі своїми майбутніми університетами та прогулятися їхніми територіями, навіть не виходячи з дому. Люди можуть на власні очі побачити точне відтворення квартир, які вони збираються придбати. Будь-хто може стрибнути з парашутом або покататися на лижах, а діти навіть можуть опинитися в центрі самої казки перед сном та взаємодіяти з персонажами. Але чи поглине віртуальна реальність справжню? Про це у завершальному лінку на сьогодні.

Насолоджуйтесь реальністю, якою вона б не була!

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