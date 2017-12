Радіо Свобода Daily: що спільного між MH17 та генерал-полковником Росії Ткачовим?

Що спільного між MH17 та Ткачовим?

Один із фігурантів справи про збитий літак MH17 може бути генерал-полковником Росії. Міжнародна група розслідувачів Bellingcat і російське видання The Insider опублікували спільне розслідування, в якому ідентифікували одну з ключових фігур, що може бути причетна до збиття у небі над Донбасом «Боїнга» «Малайзійських авіаліній» у липні 2014 року. Експерти Bellingcat і The Insider стверджують, що «Дельфін» на перехоплених записах телефонних розмов – це генерал-полковник російської армії в запасі, чинний головний інспектор Центрального військового округу Міністерства оборони Росії Микола Ткачов. Сам він стверджує, що не має стосунку до подій на сході України. Що відомо про Миколу Ткачова з його біографії? Як сталося, що порівняти «Дельфіна» і Ткачова розслідувачі змогли тільки зараз, через кілька років після публікації аудіозаписів? На ці запитання відповів один із авторів розслідування, керівник видання The Insider Роман Доброхотов.

Саакашвілі затримали

Лідер партії «Рух нових сил», екс-голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі був затриманий у Києві ввечері 8 грудня. «Затриманий поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Плануються слідчі дії та звернення в суд про обрання запобіжного заходу. Як і обіцяли, силовики зробили все, щоб уникнути крайніх силових дій і крові», – написав генеральний прокурор України Юрій Луценко.

НАБУ у Мін’юсті

Співробітники НАБУ провели обшук у службовому кабінеті одного з посадовців Міністерства юстиції України. «Детективи отримали оперативну інформацію про те, що частина запитуваних документів знищується. В результаті обшуку ця інформація підтвердилась, залишки документів вилучено», – йдеться у повідомленні НАБУ. У Міністерстві юстиції України твердження про ризик знищення документів заперечують і звернулись до Генпрокуратури з проханням розпочати з цього приводу кримінальне провадження.

Далі коротко.

НАЗК повідомило, що припиняє доступ НАБУ до реєстру декларацій.

Венеціанська комісія рекомендувала продовжити перехідний період до застосування «мовної статті» (у Міносвіти з рекомендацією погодились).

І ще трохи про бюджет

Ще ніколи державний бюджет не ухвалювати так дисципліновано і вчасно, вважають в уряді. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман називає цей кошторис «бюджетом економічного зростання». Втім, і зауважень до головного фінансового документа вистачає. Наприклад, економіст Володимир Дебой зауважує, що місцеві бюджети отримають недостатньо коштів, тож не зможуть повноцінно виконувати свої функції в рамках децентралізації. А політичний експерт Валерій Клочок вважає, що економічного розвитку годі чекати, доки бюджет не отримує необхідні йому надходження з податків. Про переваги і недоліки бюджет-2018 читайте тут.

Румунські королі

Архітектура і оздоблення будинків вражають вже при в’їзді в село Нижня Апша на Закарпатті. І що далі до центру, то сильніші враження. Майже всі жителі села – румуни. Все життя вони тяжко працюють, в основному виїжджають на заробітки за кордон, а все зароблене вкладають у свої будинки-палаци. Ці люди з дитинства стають до роботи і не знають слова «відпочинок», втім, дехто з жалем зізнається, що став заручниками таких своїх традицій. «Румунські королі» пустили нас до себе і дозволили розповісти про їхню несхожіть у документальному циклі #ВУКРАЇНІ.

Віртуальна реальність не лише для ігор

Багато людей вже неодноразово чули термін «віртуальна реальність», але мало хто дійсно знає про велику кількість можливостей практичного використання цієї технології в різних сферах. Хоча й окуляри віртуальної реальності зазвичай асоціюють саме з відеоіграми та розвагами, але їх застосовують навіть для лікування людей.

Насправді VR-можливості дуже широкі: абітурієнти можуть ознайомитися зі своїми майбутніми університетами та прогулятися їхніми територіями, навіть не виходячи з дому. Люди можуть на власні очі побачити точне відтворення квартир, які вони збираються придбати. Будь-хто може стрибнути з парашутом або покататися на лижах, а діти навіть можуть опинитися в центрі самої казки перед сном та взаємодіяти з персонажами. Але чи поглине віртуальна реальність справжню? Про це у завершальному лінку на сьогодні.

Насолоджуйтесь реальністю, якою вона б не була!

