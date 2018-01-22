100 років від проголошення Незалежності України: здобутки й спадок

Київ – Рівно 100 років тому, 22 січня 1918 року, було проголошено Незалежність Української Народної Республіки. І хоча тоді незалежна державна проіснувала невеликий період, вона заклала підмурівок сучасної України. У той час Україна була в загальному тренді, коли у процесі руйнацій або трансформацій «старих» імперій, на мапі Європи почали з’являтися нові держави. Одним, таким як Фінляндія, Польща, чи Чехословаччина, вдалося зберегти незалежність, іншим, таким як країни Балтії, Грузії, Білорусі, чи Україні, не пощастило – їхні території знову завоювала Росія, тепер уже у вигляді більшовицької держави. Нині Україна знову протистоїть збройній агресії Росії. Чи є корисним у цій боротьбі згадати про досвід УНР і про те, який спадок ця держава залишила нинішній Україні?

«Великою годиною» відродження української державності науковці називають події 1917–1920 років, коли на тлі боїв Першої світової війни, Лютневої революції 1917 року в Росії, з одного боку, та піднесення національної свідомості і патріотизму українців стало можливим створення Української держави.

Але нинішня українська влада і спільнота недооцінюють існування УНР, вважає історик і громадський діяч Олександр Доній. На його думку, без виникнення УНР з її органами державного самоврядування не відбулась би самоідентифікація українців, і навряд чи виникла б сучасна українська держава, проголошена 24 серпня 1991 року.

Треба чітко розуміти: ми, українці – молода нація з давньою історією

«Виникнення УНР – це справа рук кількох тисяч українських ідеалістів. Винниченко писав, що на той момент слово «українці» ще не було поширеним, ще не увійшло до масового вжитку. Треба чітко розуміти: ми, українці – молода нація з давньою історією. Й інтелектуали, які на той момент (Української революції – ред.) складали дуже невелику кількість населення, були ідеалістами, часто молоді за віком: середній вік Центральної ради становив близько 30 років», – зазначив Доній в інтерв’ю Радіо Свобода.

Проголошення Україною державності у той період було своєрідним європейським «трендом» і відбувалось у руслі загальної європейської тенденції. Щоправда, на відміну від інших нових держав, Україна втратила незалежність унаслідок політичного розбрату усередині політичної верхівки, несформованої на той момент національної самосвідомості більшості українців та зовнішньої агресії, додає Доній.

Українська держава: відлік від УНР

Директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович запропонував проголосити спадкоємність сучасної України від УНР, а час перебування України у складі Радянського Союзу – окупацією.

Українська держава – це не щось випадкове, що з’явилось у 1991 році, держава є закономірним результатом тривалого процесу боротьби українців за свою незалежність

«Я думаю, це те, що надзвичайно важливо і для внутрішньої української ситуації, для того, щоб вивчати досвід попередньої держави, її помилки насамперед. Бо ми розуміємо: якщо ця державність не простояла довго, очевидно, що були якісь ключові помилки. Це важливо і у зовнішньополітичній площині: нам надзвичайно важливо говорити про те, що українська держава – це не щось випадкове, що з’явилось у 1991 році, що українська держава є закономірним результатом тривалого процесу боротьби українців за свою незалежність», – зазначив нещодавно Володимир В’ятрович в ефірі «5 Каналу».

Як зазначає київський публіцист, дослідник історії України Сергій Грабовський, як і тоді, так і нині існування української держави перебуває під загрозою через загарбницьку імперську політику Росії, тож існування української держави без відповідей на такі виклики, як імперська, загарбницька політика Росії та відсутність суспільно-політичної консолідації навряд чи можливе, наголошує експерт. І саме для цього потрібно досліджувати спадщину УНР.

Нинішня Україна – це, образно кажучи, одночасно і УНР, і Українська держава Скоропадського

«Ні в добу УНР, ані в добу Української держави гетьмана Скоропадського повноцінної відповіді на ці виклики не було, ба більше – вони актуальні і зараз. Але нинішня Україна – це, образно кажучи, одночасно і УНР, і Українська держава Скоропадського та, перепрошую, у чомусь і махновська Україна», – пояснює експерт Радіо Свобода.

Герої Крут і «кіборги» боронили Україну від імперської Росії – експерти

Український офіцер-доброволець, «кіборг», член Історичного клубу «Холодний Яр» Микола Тихонов наводить паралелі між героями Крут, які ціною власних життів на кілька днів зупинили армію більшовиків на її шляху на Київ у 1918 році, і героїзмом сучасних воїнів, які боронять Україну на сході від тих же російських військових та їхніх найманців. І тоді, і нині мова йде про людей, які усвідомили: Україна варта того, щоб її боронити, вважає боєць.

Молоді хлопці, яких ми називаємо героями Крут, усвідомили необхідність, зібрались невеликою групою і вирушили назустріч армії Муравйова

«Молоді хлопці, яких ми називаємо героями Крут, усвідомили необхідність, зібрались невеликою групою і вирушили назустріч армії Муравйова. Напевно, вони знали, що їх чекає не слава, а смерть. Я думаю, що традицію сучасної держави треба відліковувати від тієї держави, що у нас була 100 років тому, а саме – УНР. І ті події «калькою» лягають на події, що відбуваються зараз», – наголосив Тихонов у розмові з Радіо Свобода.

На його думку, на відміну від доби УНР, сучасна Україна повинна об’єднатись для захисту від зовнішньої агресії, подолати політичні розбіжності і корупцію. І це вже не просто урок, який необхідно засвоїти, а питання виживання держави, наголошує боєць.

Таку ж думку в інтерв’ю для Радіо Свобода висловив український дипломат, керівник «Центру дослідження Росії» Володимир Огризко. Якщо українці справді хочуть здобути перемогу і повернути в Україну мир, мають знати й аналізувати події сторічної давності – Української революції, проголошення УНР та її поразки.

«Хіба ми не повинні аналізувати діячів тієї пори, аналізувати і позитивні, і негативні речі, які мали місце? Хіба не треба аналізувати причини поразки першої Української революції з встановленням незалежності? На жаль, тоді Україна програла ті змагання, хоча могло скластись і но-іншому. Але, як ми знаємо, історія не має умовного способу», – каже Огризко.

До сторіччя УНР

До сторіччя проголошення УНР Український інститут національної пам’яті в усіх обласних центрах країни відкрив виставки «100 років боротьби: Українська революція 1917–1920»

Науковці також презентують проект «100 облич Української революції», який знайомить з біографіями сотні видатних діячів тієї доби.

А у Музеї історії Києва відкрито виставку «Українське коло», яка присвячена дню Соборності України. Президент Петро Порошенко у виступі на відкритті виставки назвав сучасну Україну «спадкоємицею багатовікових державно-національних традицій, відроджених під час та внаслідок Української революції 1917–1921 років».

«Ідея державної самостійності, поставлена на порядок денний та загартована під час Революції, стала потужною матеріальною силою», – наголосив президент України Петро Порошенко.