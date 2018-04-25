Німецького депутата, який підтримав анексію Криму, судять за фальсифікацію виборів

У Земельному суді німецького міста Оснабрюк (Нижня Саксонія) в понеділок, 23 квітня, розпочався суд над політиком, Андреасом Маурером, депутатом міських зборів невеликого населеного пункту Квакенбрюк від Лівої партії (Die Linke). Його, як і ще трьох членів зборів від Die Linke, а також одного з членів їхніх сімей, звинувачують у фальсифікації виборів до ради в серпні і вересні 2016 року. Тоді в результаті голосування Die Linke отримала небачений для себе результат при достроковому голосуванні поштою – майже 65% голосів виборців. Всього ж Die Linke набрала на виборах в Квакенбрюке 21,6% голосів – більше, ніж у багатьох землях Східної Німеччини, де ця партія традиційно популярніше, ніж на заході.

Die Linke – одна з найбільш «прокремлівських» партій Німеччини. Багато її депутатів не раз їздили як спостерігачі на «вибори» в окупований Крим і до угруповань «ДНР» і «ЛНР». Не став винятком і Маурер, який тільки в тому самому 2016 році побував у Криму двічі. В останнє його бачили на окупованому Росією півострові буквально днями, під час Ялтинського міжнародного економічного форуму, що завершився 23 квітня. До цього він намагався провести через міські збори Квакенбрюка резолюцію про визнання анексії Криму Росією.

Російські федеральні телеканали активно розпрацьовували Маурера, який народився в 1970 році в Карагандинській області Казахстану і переїхав до Німеччини лише в 1988-му. Він став завсідником політичних шоу, в яких незмінно розповідав про необхідність визнати анексію Кримського півострова, «злочини нацистської хунти в Києві», розповідав про підтримку німецьким народом політики російського уряду і особисто Володимира Путіна, а також про те, як США бояться, що «світ побачить справжнє життя Криму». Крім цього, Маурер постійно дає коментарі сайтам і YouTube-каналам, близьким до проекту «Новоросія» і медіаголдингу Євгена Пригожина.

18 серпня 2017 року Маурер брав участь у фестивалі «Нічних вовків» у Криму, де сфотографувався з лідером байкерів Олександром Залдостановим на прізвисько «Хірург» і президентом Росії Володимиром Путіним. В інтернеті можна знайти також його фотографії з прем’єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим, лідером угрупування «ДНР» Олександром Захарченком та іншими російськими та проросійськими політиками.

Голосування поштою – звичайна практика в Німеччині. Цікаво, що до того, як зайнятися політикою, Маурер працював листоношею. Як вважає слідство, він і інші підсудні підробляли довіреності для заочного голосування, підробляли підписи виборців в будинках для людей похилого віку, в тому числі людей із хворобою Альцгеймера. Але в основному Маурер і його ймовірні спільники роздавали громадянам іноземного походження заявки на голосування поштою, а коли ті отримували бюлетені, заповнювали їх разом з ними або за них, користуючись поганим знанням німецької мови своїх жертв.

Як пише німецьке видання Neue Osnabrücker Zeitung, на виборах до міської ради Квакенбрюка 2632 поданих за Die Linke голосів із 3545 були надіслані поштою. Після розкриття шахрайства, і перевиборів, що відбулися в березні, результат Die Linke знизився з 21,6% до 16,5% і партія втратила в раді два депутатських місця.

Osnabrücker Zeitung також повідомляє, що одному з підсудних і колезі Маурера по партії, депутату міської ради Квакенбрюке Байраму Часіму, на суді потрібен перекладач: виявилося, що виходець із Греції просто не знає німецької. Слідство інкримінує Часіму 20 злочинних епізодів, включаючи підробку довіреностей і заповнення поштових бюлетенів для голосування за інших людей. Маурер стверджує, що незнання мови не було б перешкодою для Часіма в здійсненні ним депутатських повноважень. У Квакенбрюке проживає велика община грецьких мусульман із Фракії.

Суд над Маурером, як очікується, триватиме як мінімум до кінця травня. За цей час суддям доведеться вислухати не менше ніж 50 свідків. Зараз справу розглядає Земельний суд, який може засудити обвинувачених за подібні злочини до 5 років позбавлення волі. Адвокати Маурера та інших підсудних наполягають на перенесенні розгляду справи до адміністративного суду (Amtsgericht) нижчої інстанції, де цей термін автоматично скоротиться більш ніж в два рази. Представники прокуратури Німеччини кажуть, що справа була передана до Земельного суду через свою важливість і великого числа задіяних в ньому осіб, як підсудних, так і свідків.

Сам Маурер і його адвокати поки не дають коментарів про перебіг суду, проте в інтерв'ю місцевій німецькій пресі депутат заявляє про свою невинуватість. В інтерв’ю російській газеті «Московський комсомолець» він прокоментував події навколо суду, сказавши, що вважає процес політичним і висловив упевненість у своїй перемозі.

У цьому ж суді в січні 2018 року за подібний злочин судили ще одного місцевого депутата, Галину Крігер, яка представляла в міській раді Вільну демократичну партію (FDP). Як вирішив суд, вона, як і Маурер, допомагала людям, які не знають німецької мови заповнювати виборчі бюлетені для заочного голосування. Із тих 303 голосів, які отримала Крігер, 204 були подані поштою. За 5 доведених випадків фальсифікації голосування Крігер засудили до 8 місяців позбавлення волі умовно і 4000 євро штрафу. Якщо апеляційна інстанція не скасує перший вирок, її позбавлять депутатського мандата і заборонять посідати державні і виборні посади протягом двох років.

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