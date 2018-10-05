Радіо Свобода Daily: Парламент ухвалив у першому читанні законопроект про мову

Законопроект про мову

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проект закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» №5670-д. За нього віддав свій голос 261 депутат. Це одна із чотирьох ініціатив про мову, між якими 4 жовтня обирали члени парламенту. Новий мовний закон має прийти на зміну так званому «законові Ківалова-Колесніченка», який 28 лютого цього року Конституційний суд України визнав неконституційним. Радіо Свобода пояснює, що саме передбачає цей законопроект, якщо його ухвалять у цілому, та чому це відбувається саме зараз. А журналісти Донбас.Реалії з’ясовували, що думає про цей законопроект Донбас.

«Особливий порядок» самоврядування в ОРДЛО

Президент України Петро Порошенко 4 жовтня підписав законопроект, який продовжує дію закону про «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей». Законодавчий акт, який вранці того дня підтримали 245 народних депутатів, продовжує дію закону про особливий порядок до 31 грудня 2019 року включно. Подовживши дію закону про особливий порядок самоврядування на окупованих територіях, Україна підтвердила свою відданість Мінським угодам, заявили в Європейській службі зовнішніх справ. Кому потрібен «особливий статус Донбасу», читайте в матеріалі.

Тимошенко і Пінчук

До виборів президента України залишається майже півроку. У кандидатів уже почалася активна фаза перегонів: вони формують команди, узгоджують стратегії, інтенсивно рекламуються, а також проводять важливі перемовини (зокрема, у пошуках фінансування). Про більшість таких контактів виборці навіть не здогадуються, хоча нерідко – це красномовна демонстрація відвертої непослідовності кандидатів у публічній та непублічній площині. Розслідування «Схем» (спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу UA:Перший) показало, що, наприклад, один із найрейтинговіших кандидатів у президенти Юлія Тимошенко, яка обіцяє новий курс для України, гарантуючи боротьбу з олігархічним режимом, непублічно проводить зустрічі з впливовим українським мільярдером. Хто він? Про що вони можуть домовлятися напередодні виборів? І чи варто виборцям довіряти обіцянкам Тимошенко усунути олігархів від впливу на українську політику?

​Витрати політичних партій

Два роки минуло відтоді, як політичні партії почали отримувати державне фінансування. Вони вже отримали з державного бюджету трохи більше від 1 мільярда гривень. Зокрема, в 2018 році партії отримали від держави 513,7 мільйона гривень. Втім, не всі партії звітують про те, як вони витрачають надані їм кошти. Так, в Україні нині зареєстровано 352 політичні партії, а звіти про майно, доходи та витрати за другий квартал цього року подало лише 274. На що та скільки грошей витрачають політичні сили?

На завершення пропонує кілька коротких повідомлень:

Кабінет міністрів України 3 жовтня дозволив громадянам держави обмінювати паспорти на посвідчення особи у вигляді картки, повідомляє прес-служба уряду. Здійснити обмін можна буде з 1 листопада 2018 року.

Верховна Рада України 4 жовтня ухвалила законопроект щодо запровадження нового військового вітання «Слава Україні!». До другого читання в нього внесли поправку, яка передбачає, що вітання «Слава Україні!» поширюється і на Національну поліцію.

Консула Угорщини в місті Берегове Закарпатської області оголошено персоною нон-ґрата, повідомляє 4 жовтня офіційний сайт МЗС України. У відповідь Будапешт вишле українського консула.

Верховна Рада України пропонує Раді національної безпеки і оборони ввести санкції проти компаній, які є власниками телеканалів «112 Україна» і NewsOne.

Сенат Сполучених Штатів визнав Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу – про це повідомляє посольство України у Вашингтоні.

ЄСПЛ вимагає від Росії пояснень щодо справи Сенцова. Російській владі потрібно відповісти зокрема на питання про те, чи підпадав Сенцов під юрисдикцію Росії, коли його судили. Для пояснень у Росії є час до 16 січня 2019 року.

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