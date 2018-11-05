Гроші, ідеологія: у Білорусі молодь заганяють у «комсомол»

Днями Радіо Свобода опублікувало відео, зняте таємно, з-під парти учнями мінської гімназії № 31. На відео чітко можна почути, як дітям погрожують і примушують вступати в офіційну молодіжну організацію БРСМ (Білоруський республіканський союз молоді), оскільки «адміністрації школи потрібна стовідсоткова статистика, а інакше може бути відрахування з класу». Запис став вірусним, його опублікували провідні медіа.

На зміст цього відео відреагували і в Міністерстві освіти Білорусі.

Що таке БРСМ?

Білоруський республіканський союз молоді (БРСМ) – проурядова організація, створена в 2002 році в результаті об’єднання «Білоруського союзу молоді» та «Білоруського патріотичного союзу молоді».

Президент Білорусі Олександр Лукашенко зараховує БРСМ до громадянського суспільства.

«БРСМ – класична організація, створена державою під виглядом громадського об’єднання. Явище добре відома в світі і характерне для недемократичних режимів. Такі організації отримали навіть особливу назву – GONGO (Організовані державою недержавні організації. – РС), – пояснює місцевий політолог Валерій Карбалевич. – Раніше в Білорусі «одержавлені» структури маскувалися під справжні громадські організації. Але в 2003 році Олександр Лукашенко видав спеціальний указ про статус «державно-громадських об’єднань», де все названо своїми іменами».

Скільки друзів у лавах організації?

За даними самої організації, до неї входять 477,5 тисячі осіб (у тому числі 16,2 тисячі в «молодіжних загонах охорони порядку»), але багато білорусів заявляли про примусовий чи таємний запис у членство БРСМ.

Яка ідеологія БРСМ?

БРСМ вважає себе правонаступником радянського комсомолу і активно підтримує політику чинної влади.

«Його функція – контроль за молоддю. Якщо радянський комсомол мав певну ідеологію, то в БРСМ ніякої ідеології немає, – переконаний Валерій Карбалевич. – Усе, що від нього вимагається, – це забезпечити лояльність молоді до існуючого режиму та до його лідера. В організацію вгатили чималі бюджетні кошти. Членам БРСМ надають пільги в сфері сервісу і відпочинку. Інакше кажучи, відбувається елементарний підкуп в обмін на лояльність».

У травні 2018 року БРСМ очолив 31-річний Дмитро Воронюк.

Незважаючи на те, що БРСМ із новим керівником замислився над ребрендингом без «комсомолу», організація виконує постанову уряду Білорусі про святкування 100-річчя радянського комсомолу (ВЛКСМ), у тому числі, з використанням адміністративного ресурсу.

Чого від БРСМ чекає Лукашенко?

На об’єднавчому з’їзді у 2002 році Олександр Лукашенко заявив, що організація має стати потужним резервом кадрів для всієї державної системи.

Як показує дослідження Білоруської служби Радіо Свобода, доля керівників БРСМ у різні роки складалася по-різному, хоча для більшості з них молодіжна організація дійсно стала кар’єрним трампліном в управлінській вертикалі влади.

Днями на заході до 100-річчя радянського комсомолу (ВЛКСМ) Олександр Лукашенко сказав членам БРСМ, що треба «зробити так, щоб організація стала в хорошому сенсі слова по-справжньому боєздатною». Але додав, «тягнути насильно» в організацію нікого не треба: головне – це впливати на молодь, яка залишилася поза межами організації.

Глава білоруської держави заявив, що під час Другої світової війни «комуністи і комсомольці йшли вперед», і заявив, що в разі війни розраховує на БРСМ.

Хто фінансує організацію?

Фінансове забезпечення організація отримує як від внесків своїх членів, так і від коштів із державного бюджету.

У січні Лукашенко своїм указом продовжив на три роки бюджетне фінансування БРСМ. У 2018 році на потреби організації виділили найбільшу за останні 10 років суму в білоруських рублях – 6,8 мільйона (у перерахунку, 3,2 мільйона доларів). Це, для прикладу, в сім разів більше, ніж у 2007 році.

За деякими підрахунками, протягом останнього десятиліття на підтримку проурядової молодіжної організації з бюджету Білорусі витратили понад 50 мільйонів доларів.

«Організація працює непрозоро і неефективно, – вважає білоруський економіст, керівник проекту «Ціна уряду» Володимир Кавалкін. – І оскільки тендери на заходи [які організовує БРСМ] не проводять, відповідно, організації громадянського суспільства не можуть у них брати участь і не можуть змагатися за отримання фінансування. Тому і мотиву якось покращувати свою роботу [в БРСМ] немає, оскільки все одно гроші з бюджету дадуть. В результаті виходить робота заради роботи, заради звітів і паперу.

Чи можна вийти з організації?

Після публікації відео з записом про те, як у мінській гімназії заганяють в БРСМ, на адресу Радіо Свобода читачі почали надсилати свої історії і про тиск на них під час запису в БРСМ, і про те, як вони виходили з організації.

За статутом організації, з неї можна вийти:

За власним бажанням шляхом подання письмової заяви в первинну організацію ГО БРСМ.

За грубе порушення статуту, систематичну неучасть в роботі об’єднання або за дії, що ганьблять ділову репутацію і завдають шкоди цілісності ГО БРСМ.

Питання про виключення вирішується загальними зборами або виборним органом первинної організації БРСМ. Також це може зробити вищий керівний орган. Ніде не згадується, що особі, розчарованій у цілях і завданнях провладного союзу, можуть чинити перешкоди.

Юрист Асамблеї недержавних демократичних організацій Білорусі Юрій Чаусов у коментарі для Радіо Свобода каже, що ніхто не має права примушувати когось вступати в організацію (як і не давати вийти з неї).

«Береш папір, пишеш заяву, ніяких проблем, – пояснює юрист. – Добровільне членство. Під залякування і погрози є статті в Кримінальному кодексі, їх досить багато. Не треба робити з БРСМ якийсь виняток.

Обурює, за його словами, те, що «лукашенківські хунвейбіни діють найбільш нахабно».

«Та ж завуч, яка чи то совковими погрозами, чи то пряником змушує вступити (в організацію – ред.), – така ж жертва системи. Як і вчителі, які працюють у виборчих комісіях, як і грамотні чиновники, кого змушують вступати в про-лукашенківські організації. Всі вони заручники псевдо-системи, де те, що називається громадянським суспільством, всього лише апендикс державного апарату, який покликаний контролювати народні маси», – підсумовує юрист.

Над публікацією працювала Людмила Ваннек (за матеріалами Білоруської служби Радіо Свобода)