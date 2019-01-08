Радіо Свобода Daily: подивитися на томос для України прийшли сотні людей

У Києві розгорнули томос про автокефалію

У Софійському соборі в Києві розгорнули томос про автокефалію Православної церкви України (ПЦУ). На святковій різдвяній літургії був присутній президент України Петро Порошенко. Він заявив, що Україна «розірвала останні пута», які прив’язували її до Росії. Подивитися на томос прийшли сотні людей, черга з охочих вибудувалася далеко за межі воріт Софії Київської. Ми підготували фоторепортаж зі Святої Софії.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Фоторепортаж: томос в Україні

А чим український томос відрізняється від інших, читайте в матеріалі.

Далі коротко:

Стрічка «Богемна рапсодія» про співака, лідера гурту Queen Фредді Мерк’юрі отримала «Золотий глобус» у категорії найкращий драматичний фільм.

У Габоні військові заявили, що захопили владу для «відновлення демократії». Але спроба військового перевороту закінчилася невдачею. Путчистів заарештували.

Четверо українців загинули в аварії корабля біля берегів турецької провінції Самсун.

Україна подала до Європейського суду з прав людини повну міждержавну заяву проти Росії через порушення прав українських моряків, які перебувають у Москві як військовополонені.

Захищати свої права потрібно завжди!

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.